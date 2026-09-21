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川習會 張五岳：台灣議題非重點 北京爭取戰略機遇期

中央社／ 台北21日電

川習會預計近日登場，學者張五岳認為，中美元首即將在短短4個多月內舉行第二次會晤，台灣議題沒有迫切性，並非重點議題；而中美在紐約舉行長達3、4天的貿易談判，顯示這是實質性問題。

香港明報今天報導，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受明報訪問時作了上述分析。

張五岳說，美國總統川普與中國國家主席習近平見面本身就是一項重大成果，可以管控分歧。川習二會前夕，中國外交部長王毅與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通電話，中方發出的新聞稿沒有提到台灣議題，顯示這並非元首峰會的重點。

張五岳認為，台灣議題雖是北京核心利益的核心，但並沒有迫切性，短期重點是防範失控。他預期川習二會必然會提及台灣議題，但所占據時間比重與迫切性將低於上一次峰會。

川普預計24日與習近平在白宮舉行會談，這是繼5月北京峰會後，兩人今年第二度會面。據規劃，習近平將在美東時間23日下午飛抵華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），川普屆時將親自出席歡迎儀式。這也是習近平時隔11年，再度對美國進行國是訪問。

張五岳分析，美方以最高規格接待，包括川普親自接機，從中方的角度來說，可向中國國內與國際明確釋放「中美已經平視」的訊號。如此一來就能對習近平在10月召開的中共20屆五中全會「帶來政治底氣」，為高層人事部署、中共21大預先鋪路。因為如此，張五岳相信中國願意加大對美國的採購。

張五岳提到，中國對美國的戰略目標是建立以3年為期、直到2029年川普任期結束的「建設性戰略穩定關係」，爭取更長的戰略機遇期，「中方認為只要擺平川普一個人，就是擺平美國，因此高度重視元首外交」。

張五岳進一步表示，習近平這次訪美有助川普11月出席在中國舉行的APEC會議以及習近平12月再赴美國參加G20峰會，「（川習）一年4次見面雖然解決不了結構性問題，但可有效管控分歧」。

川習會登前，美國財政部長貝森特（ScottBessent）20日與中國國務院副總理何立峰在紐約會晤。貝森特在X推文表示，這些談話有助川普推動美國經濟利益，向美國民眾交出成績單奠下基礎。

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