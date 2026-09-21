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日媒：日本藉由亞運接觸北韓官員 未獲回應

中央社／ 首爾21日綜合外電報導
北韓體育部長金日國飛抵日本參加ANOC，看到揮舞北韓國旗迎接他的民眾露出笑臉。圖片翻攝日本電視台
北韓體育部長金日國飛抵日本參加ANOC，看到揮舞北韓國旗迎接他的民眾露出笑臉。圖片翻攝日本電視台

北韓體育相（相當於部長）金日國因為亞運，而罕見訪問日本。日媒20日引述消息人士披露，日本政府相關人士與金日國搭話，不過他並未回應即離去。

共同社報導，日本政府以北韓開發核武與飛彈等問題為由，片面制裁北韓，原則上禁止北韓籍人士進入日本，不過在體育交流方面破例允許相關人士入境。

金日國上週率領北韓選手，飛抵日本愛知縣的中部國際機場。這也是2018年11月以後，再度有北韓閣員訪問日本。

而日相高市早苗已經表明，為了解決日本人被北韓綁架的問題，包含與北韓領導人金正恩舉行會談在內，「不排除所有選項」。

共同社引述消息人士披露，日本政府相關人士在這屆亞運的開幕式會場接觸金日國，似乎有意直接傳達欲對話的意願，不過這個接觸似乎並未事先協調，北韓方面一臉困惑，金日國並未回覆日本政府相關人士的搭話，便離開現場。

消息人士透露，接觸金日國的人是日本負責北韓議題的人士。這名負責人當時向人在開幕式會場的金日國等人搭話，表示歡迎他訪日，以及表達有意促進日本與北韓交流的意願。不過，由於這名日本政府人士並未向北韓方面明確表達自己的身分等，金日國的隨行人士便介入。金日國隨即離開現場。

報導指出，日本有意藉著這屆亞運尋找對話的契機，但上述情況也顯示出這並非易事。

日本政府相關人士表示，不便評論此事。

金日國同時也是北韓奧委會主委。旅日朝鮮人總聯合會（簡稱朝鮮總聯）下轄的旅日朝鮮人體育聯合會指出，金日國這次以「亞洲奧林匹克理事會」（OCA）相關人士的身分訪日。

北韓 亞運 日媒

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