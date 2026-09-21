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美戰機已掛好炸彈！川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（左）去年11月在美國白宮會晤美國總統川普（右）。路透
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（左）去年11月在美國白宮會晤美國總統川普（右）。路透

紐約時報報導，沙烏地阿拉伯與伊朗扶植的葉門「青年運動」戰火持續升高，美國總統川普對於出兵助陣沙國卻搖擺不定，陷入兩難。2名知情行動簡報的人士透露，川普一度下令五角大廈準備空襲，甚至在美軍指揮官核准目標清單、部隊已將炸彈裝上戰機、第一波攻擊即將展開的最後關頭，才決定暫緩行動。

如今川普陷入兩難，沙國不僅是美國重要盟友，更證明握有足以牽制華府的籌碼，沙國5月曾拒絕讓美國使用領空及境內美軍基地，實際阻止川普政府派遣美軍護送商用油輪通過荷莫茲海峽的計畫。但是青年運動目前刻意避免攻擊美國船艦，一旦美軍為沙國出手，不僅可能打破雙方現有默契，更可能讓逼近7個月的伊朗戰爭進一步擴大，把美國拖進葉門這條新戰線。

川普過去兩周對於出兵葉門反覆不定，他16日才向顧問表明不贊成空襲，隔天接到沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）親自求援後隨即改變立場，下令五角大廈準備攻擊；到了20日又再次踩煞車，決定暫緩行動。他20日上午接受福斯新聞記者英斯特（Trey Yingst）電話訪問時表示，美國一直與青年運動保持聯繫，青年運動目前已同意不與美國交戰。

白宮拒絕公開說明川普的決策過程，僅有一名高階官員表示：「美國與沙國有防禦協議，我們永遠都會保衛盟友。」

不過，一名政府高階官員透露，川普核心幕僚大多對美國介入青年運動戰事抱持高度疑慮，部分人士直接反對。

官員透露，如果美國最終決定加入戰局，空襲可能配合葉門政府軍規畫中的新一波地面攻勢，但美方內部對成效並不樂觀，質疑再度空襲能否真正迫使青年運動退讓。

美軍2025年春季曾連續轟炸青年運動超過50天、攻擊逾1000個目標，光首月就耗費約10億美元武器彈藥，但青年運動仍持續反擊，最終川普不到兩個月便宣布停火，換取對方停止攻擊美國船艦。

美國官員警告，一旦華府重新發動空襲，這項默契很可能隨之破裂。更棘手的是，青年運動自去年停火後已恢復大部分軍事能力，甚至開始利用AI研發新型飛彈。

美方官員也憂心，青年運動近期奪下曼德海峽附近關鍵地區，一旦戰事升高，恐威脅紅海重要航運咽喉。在伊朗戰爭導致荷莫茲海峽至今仍不穩定之際，若曼德海峽的石油與天然氣運輸再受衝擊，全球能源市場恐同時面臨兩大航運要道的供應風險。

葉門 炸彈 川普

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