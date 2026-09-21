日相高市將訪美會見川普 日媒：擬強調投資貢獻

日相高市早苗今起將訪問美國，預計在美東時間22日會見美國總統川普。日媒指出，高市將強調日本鉅額投資對美國經濟的貢獻，有意在美國期中選舉前，避免華府提出更多要求。

「日本經濟新聞」今天報導，高市此行另一項行程是前往紐約出席聯合國大會，並發表演說。

這是高市今年3月造訪白宮之後，雙方再度於華府召開美日領袖會談。而高市與川普今年6月也曾在七大工業國集團（G7）峰會的場邊短暫交談。

報導指出，高市這次會見川普之際，預計強調日本計劃投資美國5500億美元。兩國去年在協商關稅時，日本承諾投資美國5500億美元。而日本政府已經決定與日本企業共同推動石油相關基礎設施，以及人工智慧（AI）產業所需的發電設施等建設，並將強調這些投資創造美國國內就業的效益。

日本政府高層透露，「領袖會談將談到與美方約定的投資。」高市政府計劃在AI、半導體等17個戰略領域，透過官方與民間的合作投入超過370兆日圓，並將其宣傳為帶動美國創造新事業的重點政策。

不過，華府可能會在川高會突然提出嚴苛的要求。美國要求盟友將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5%。日本增加防衛費及分擔駐日美軍基地經費，可能成為會談議題。

日本計劃在年底修訂安全保障相關3文件，目前難以提出具體的防衛費金額。日方將說明，投資對美國的經濟貢獻，以及強化防衛能力的方針，目標是壓低美方要求日本增加負擔的幅度。

另外，關於美國近日制裁國際刑事法院（ICC）的日本籍院長赤根智子，也是日本關切的議題。報導推測，若高市直接要求撤銷制裁，恐引發川普反彈。高市身邊的人士透露：「沒有必要直接向總統談。」預料此事不會成為主要議題。

川高會結束後，川普隨即會在本月24日與中國國家主席習近平於華府召開川習會。「日本經濟新聞」推測，美中若推動AI的國際規範與稀土出口管制等事宜，可能會影響日本產業與安全保障。高市將一邊探詢美方意圖，一邊事先向美方傳達日本的立場。