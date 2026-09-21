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川普澤倫斯基同意紐約會面 俄烏和平進程再現動能

中央社／ 基輔20日綜合外電報導
圖為美國總統川普（右）和澤倫斯基（左）。歐新社
圖為美國總統川普（右）和澤倫斯基（左）。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他已與美國總統川普通話，雙方同意在紐約會面，就如何解決俄烏戰爭進行會談；澤倫斯基表示，這場會面「可能帶來重大改變」。

綜合法新社和路透社報導，此次會晤正值華府推動俄羅斯與烏克蘭舉行新一輪面對面和平談判。

隨著川普政府近期將重心轉向因應與伊朗的衝突，由美國主導結束俄烏戰爭的各項外交努力近幾個月陷入停滯；俄烏戰爭爆發迄今已逾4年半。

與此同時，俄烏雙方正在加強對彼此發動遠程攻擊。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在臉書（Facebook）發文表示：「我剛與川普總統通話。這是一場重要對話，我們談了很多事情。」

他說：「我們同意在紐約會面，這次會晤可能帶來重大改變。外交努力再現動能。」

川普並未立即對澤倫斯基的說法置評。

澤倫斯基和川普將在紐約出席聯合國大會。

澤倫斯基表示，他很感謝川普派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）於本月稍早前往基輔訪問。

他說：「和平進程是我們的首要之務。」

澤倫斯基表示：「目前已有一些降低緊張局勢的構想，也有處理根本性安全問題的計畫，包括能源安全、糧食安全，以及保護人民生命。」

他說：「我們正與美方團隊一同努力，準備採取真正重要的措施。」

澤倫斯基再次感謝川普簽署俄羅斯制裁法案，使其正式成為法律。這項法案由美國已故聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）大力推動。

俄烏 澤倫斯基 川普

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