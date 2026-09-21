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美國突發安全警示！警告公民立即離開伊朗 當地恐關閉領空

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美國突發安全警示！警告立即離開伊朗 當地恐關閉領空

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下準軍事組織準軍事組織「巴斯杰」成員18日在德黑蘭參加一場軍事集會。歐新社
伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下準軍事組織準軍事組織「巴斯杰」成員18日在德黑蘭參加一場軍事集會。歐新社

福斯新聞報導，中東緊張局勢持續升高，美國伊朗虛擬大使館20日發布安全警示，敦促仍在伊朗境內的美國公民「立即離境」，並警告當地局勢可能在無預警下迅速升級，航班恐遭取消、領空也可能關閉。

美國駐伊朗虛擬大使館在警示中直言：「無論任何原因，都不要前往伊朗。美國公民現在就應離開伊朗。」並形容目前安全情勢依然「複雜」，存在「無法預見的升級」風險。

該使館為國務院於2011年12月設立的線上外交平台，旨在美伊斷交後跨越隔閡與伊朗人民交流。

美方同時呼籲身處當地的美國公民提高警覺，密切掌握情勢，並直接向航空公司確認航班最新動態，以因應可能出現的航班取消及領空關閉。另外，伊朗陸路邊境口岸的相關程序可能「無預警」發生變化，建議提前確認各國入境要求。

警示中特別提到，伊朗扶植的葉門「青年運動」近期與沙烏地阿拉伯爆發敵對行動，包括攻擊民用機場。美方警告：「這場軍事衝突可能迅速升級。」

美方進一步警告，美國位於中東或其他地區的外交設施過去均曾遭受攻擊，伊朗或親伊勢力可能將美國相關利益、企業及機構列為打擊目標。

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