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澳洲將角逐2029聯合國安理會席次 盼發揮影響力

中央社／ 雪梨21日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯。歐新社
澳洲總理艾班尼斯。歐新社

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲將爭取自2029年起加入聯合國安全理事會，並正式展開競選活動，盼獲得所屬集團兩個非常任理事國席次之一。

路透社報導，艾班尼斯說，澳洲上一次在安理會的兩年任期於2014年結束，如果當選安理會成員，將有機會在攸關澳洲人民的議題上，對形塑全球因應對策發揮關鍵作用。

艾班尼斯在紐約出席聯合國大會年度世界領袖峰會期間向媒體表示：「澳洲影響力超越自身實力…我們可以對全球產生影響，這是我希望看到澳洲做到的事。」

艾班尼斯表示，他預期將獲得太平洋島國與東南亞國家「非常強力的支持」。

他補充指出，他與全球領袖的「緊密關係」將有助於澳洲角逐安理會席位，即使「澳洲人報」（TheAustralian）委託進行、並於今天公布的新聞民意測驗所（Newspoll）民調顯示，他在國內的支持度已降至他2022年贏得首個任期以來最低。

艾班尼斯說，人工智慧（AI）的快速發展與氣候變遷的影響，將成為本十年結束前全球面臨的重大挑戰之一，因此加入聯合國安理會符合澳洲國家利益。

聯合國安理會有10個非常任理事國，每年會選出5席。芬蘭與澳洲同為2029年至2030年西歐和其他國家集團的被提名國。亞洲-太平洋集團、非洲集團、拉丁美洲和加勒比海國家集團也將提出各自的候選國。

2029至2030年任期的安理會非常任理事國選舉，預計將於2028年以不記名投票方式進行。

聯合國安理會5個常任理事國為美國、中國、法國、俄羅斯與英國。

澳洲 聯合國 安理會

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