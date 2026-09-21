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俄國選舉日變遇襲日！烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈

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俄國選舉日變遇襲日！烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
位於莫斯科一座煉油廠20日遇襲後起火竄出大量濃煙。路透
位於莫斯科一座煉油廠20日遇襲後起火竄出大量濃煙。路透

紐約時報報導，俄羅斯國會、地方及區域選舉20日進入最後一天，烏克蘭同日發動俄烏戰爭以來對莫斯科最大規模無人機攻擊，向莫斯科地區發射約1600架無人機，其中450架直逼莫斯科市區；烏軍這波攻勢更首度動用新研發的FP-7「鵜鶘」彈道飛彈，打擊俄羅斯其他地區。

俄烏互襲升高之際，烏克蘭總統澤倫斯基20日另透露，他已與美國總統川普通話，雙方同意本周聯合國大會期間在紐約會面。澤倫斯基表示：「這場會面可能改變很多事情」，並稱目前正出現「外交動能」。白宮暫未證實兩人的會面安排。

根據莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin），約1600架飛往莫斯科地區的無人機遭到擊落，其中450架在逼近莫斯科市區時被攔截，他形容這是俄烏戰爭爆發以來莫斯科遭遇最大規模無人機攻擊，造成2人死亡、20人受傷，一座煉油廠及一座倉庫也被擊中。

莫斯科州拉緬斯科耶（Ramenskoye）一棟21層樓建築在攻擊中起火，約600名居民緊急疏散。莫斯科地區4座機場一度實施臨時限制，俄國「生意人報」（Kommersant）報導，超過30個航班因此停飛。

除了大批無人機攻擊莫斯科，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）20日稱，烏軍此次動用多款戰爭期間自行研發的無人機及飛彈，包括怒火式（Fury）無人機、FP-1無人機及「紅鶴」（Flamingo）自爆無人機、「圓麵包」（Palianytsia）巡弋飛彈，以及FP-7「鵜鶘」（Pelican）彈道飛彈。

不過，FP-7射程不足以飛抵莫斯科。根據製造商Fire Point說法，這款彈道飛彈應是用來打擊俄國其他地區。FP-7目前已在烏克蘭投入量產，另有一款體型更大、射程更遠的FP-9，預計今年秋季稍晚展開實戰測試，射程將足以打到莫斯科。

這次大規模攻擊正值俄國選舉最後一天。俄國官員近來一再強調在遭受攻擊的情況下舉行選舉。俄國總統普亭多次批評烏克蘭自2022年以來未舉行選舉；烏克蘭因戰時戒嚴禁止舉行選舉。

俄國中央選舉委員會20日晚間公布的初步結果顯示，執政的「統一俄羅斯黨」拿下逾半數選票，另外4個上屆在國會擁有席次的政黨也再次進入國會。美聯社指，這場選舉幾乎沒有反對派挑戰普亭的政策，執政黨勝選幾無懸念，預料將進一步鞏固克里姆林宮的主導地位。

部分俄羅斯民眾則憂心，選舉結束後可能迎來新一波規模較低調的動員、進一步加稅或更多網路限制。俄國目前也因烏克蘭持續攻擊煉油廠，面臨廣泛燃料短缺，部分加油站甚至已無汽油可賣。

另一方面，俄軍20日晚間也持續空襲烏克蘭。烏克蘭當局表示，基輔及蘇米地區遭到攻擊，共造成7人死亡，烏克蘭大部分地區整晚斷斷續續響起空襲警報。

俄國 莫斯科 飛彈

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