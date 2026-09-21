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德國左派黨領先柏林邦議會選舉 住房議題主導選戰

中央社／ 柏林20日專電

德國首都柏林今天舉行邦議會選舉，「左派黨」（Die Linke）開票結果領先。中央社在市中心投票所外採訪柏林民眾，高房租、住房短缺是受訪者最頻繁提及的民生議題；從環境、移民到俄烏戰爭，選民意見紛呈、政黨傾向各異，反映首都多元政治光譜。

柏林20日舉行邦議會選舉，根據柏林官方選務數據，今年投票率高於2023年柏林邦議會重選。記者現場觀察，一早即有不少民眾牽著狗或攜家帶眷前往投票所投票。

●租金高漲　柏林選民關心住房議題

選前民調顯示，住房與租金是柏林選民最關切的政治問題之一，這項焦慮也反映在記者街訪中。16歲的雷伯爾（Jasper Leberl）是今年首投族，他說，「我很喜歡柏林現在的樣子，但房租確實有點太高了」。

居住在柏林市中心的維爾克（Marie Wirke）則表示，希望未來柏林新政府能興建更多住宅、改善住房吃緊情況。

不只需要興建更多住宅，在柏林生活超過60年的烏爾施（Marion Uhrsch）受訪表示，「應該要把沒有權利住在德國的人送回去」，儘管自己住的大樓不時有空宅出租，29歲的孫子至今找不到住所。

目前以約25%得票率領先的左派黨，將「讓租金負擔得起」（Mieten bezahlbar machen）列為選戰主軸，主張公營住宅凍租、增加公共住宅供給，並推動「住宅社會化」，將在柏林擁有超過3000戶住宅的大型私人房地產企業住宅納入公共管理。

這項主張源自2021年柏林公投，當時57.6%投票者支持大型房企住宅社會化，但至今尚未落實。左派黨主張，若參與新政府，將推動相關立法落實公投結果。

●對主流政治失望　政治光譜兩端政黨崛起

這次選舉另一顯著變化，是傳統大黨支持度下滑，左派黨與另類選擇黨（AfD）得票率雙雙上升。根據德國公共電視台（ARD）選後調查，53%柏林受訪民眾認為基民盟（CDU）與社民黨（SPD）組成的聯邦政府應在這次柏林邦議會選舉受到教訓。

烏爾施受訪表示，自己在前總理梅克爾（AngelaMerkel）執政時期一直支持基民盟（CDU），但認為近年柏林移民、治安等問題惡化，這次改投另類選擇黨，表示應讓另類選擇黨有參與執政的機會，再由選民檢驗其治理能力。

梅比烏斯（Claudia Möbius）則批評北約東擴及德國對俄政策。她說，即使是地方選舉，自己更在意國際政治，外交安全議題也影響地方選民的投票考量。

根據最新開票推估，左派黨以25.3%居首，基民盟約19%、另類選擇黨約16%，綠黨（Greens）14.5%及社民黨12.1%分居其後。

不同於6日德國薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）議會選舉，極右翼另類選擇黨（AfD）囊括超過4成選票，首都柏林則呈現多黨競逐局面，選民政治傾向分散。

選民維爾克及費雪告訴記者，柏林有深厚左翼傳統，雖然另類選擇黨近年在德東地區獲得越來越多支持，但鑑於歷史因素，另類選擇黨在柏林較難扎根；此外，柏林也是多元的大都會，選民結構自然也較多元。

柏林 德國 俄烏戰爭

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