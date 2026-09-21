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開戰以來俄首場下議院大選 初步計票執政黨遙遙領先

中央社／ 莫斯科20日綜合外電報導

根據部分計票結果顯示，俄羅斯執政黨團結俄羅斯黨將在被總統普亭（Vladimir Putin）視為對烏克蘭戰爭支持度考驗的國會選舉中輕鬆獲勝。

路透社報導，在這套不容異議、受到嚴格控制政治體制下的初步計票結果顯示，團結俄羅斯黨（UnitedRussia）以57.5%得票率遙遙領先。

在重大議題上與團結俄羅斯黨立場一致的共產黨（Communist Party）、民族主義派自由民主黨（LDPR），以及新人黨（New People）、正義俄羅斯黨（A Just Russia Party）得票雖然落後許多，仍可望在國會下議院國家院（State Duma）取得席次。

法新社報導，出口民調結果顯示，執政黨團結俄羅斯黨將在這次嚴密控管下舉行的國會選舉中勝出。

根據國有俄羅斯輿論研究中心（VCIOM）於投票結束後公布的調查結果，團結俄羅斯黨將拿下49.4%選票，與2021年上屆選舉結果相當；共產黨、自由民主黨則分別獲得14.2%、10.7%選票。

聯邦安全會議（Security Council）副主席、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）於初步計票結果出爐後迅速發表聲明，強調團結俄羅斯黨表現表現可圈可點，代表獲得人民信任、託付其繼續執政。

國營塔斯社（TASS）報導，烏克蘭於投票日針對莫斯科州和其他地區發射數百架無人機，為戰爭爆發以來最大規模攻擊。俄羅斯政府官員指控基輔意圖破壞自從2022年2月對烏克蘭發動全面戰爭以來的首場國家院選舉。

俄羅斯國防部指出，烏克蘭也發射紅鶴巡弋飛彈（Flamingo），並稱在過去24小時內擊落近2000架烏克蘭無人機和8枚巡弋飛彈，將會加強攻擊烏克蘭軍事目標。

大選 執政黨 烏克蘭

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