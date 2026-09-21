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法國屬地會馬克宏 卡尼：全球新威脅下加強合作
法國總統馬克宏今天在與加拿大總理卡尼聯合記者會中表示，法國和加拿大是「兩個偉大的獨立國家，且都希望保持那樣的狀態」。卡尼呼籲在面對全球新威脅之際增進合作關係。
法新社報導，時值兩國與美國關係日漸微妙之際，兩位領袖在加拿大東岸外海的法國屬地聖比爾與密克隆群島（Saint Pierre and Miquelon）會面，格外受到矚目。
卡尼（Mark Carney）表示，當前正是加強與法國以及歐洲聯盟關係的時機。他提到不久前成功訪問布魯塞爾時，歐盟向加拿大提出「準會員國」地位的邀請。
馬克宏（Emmanuel Macron）指出，法國與加拿大將共同致力在漁業、安全和能源領域建立更緊密關係。
卡尼建議法國、加拿大、美國和中國在人工智慧（AI）領域進行合作。
兩國領袖今天稍早進行工作午餐後發表上述談話。
路透社報導，卡尼今天呼籲，在面對新興全球威脅之際增進與法國的合作關係。
卡尼表示，法國與加拿大已經指派兩國太空機構和國防部共同發展太空發射系統和地面接收設施。
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