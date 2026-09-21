出口民調：德國邦選舉極右再勝 遭遇重挫梅爾茨稱災難

出口民調結果顯示，德國另類選擇黨在今天舉行的東北部邦選舉中拔得頭籌，進一步提升該極右政黨在全國的聲勢，也讓保守派總理梅爾茨的政治前途岌岌可危。

路透社報導，根據公共電視德國第一電視台（ARD）出口民調，德國另類選擇黨（AfD）將在麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦（Mecklenburg-WesternPomerania）拿下37%選票，領先中間偏左社會民主黨（SPD）的35.5%，遠遠超過只拿到5.5%、勉強跨過進入邦議會門檻的梅爾茨（Friedrich Merz）所屬的保守派。

法新社報導，梅爾茨今天形容所屬中間偏右基督教民主黨（CDU）在麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦選舉遭遇重挫是一場「災難」。他矢言將堅持推動改革。

梅爾茨表示：「改革勢在必行。我將承擔這個責任，因為我希望帶領國家向前邁進。」

由於其他主要政黨拒絕與極右政黨合作，儘管得票領先，德國另類選擇黨不太可能入主麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦政府。

若上述結果獲得確認，這將是1949年以來梅爾茨所屬政黨在各邦選舉中的最差成績，同時也是德國另類選擇黨本月第2次在邦級選舉中名列第一。儘管遭到主流政黨冷落，他們卻已經在全國性民調中領先。

出口民調同時顯示，也在今天舉行的首都柏林選舉中，極左的左派黨（Die Linke）以24.5%領先，梅爾茨的保守派得票率為20%，德國另類選擇黨也有所斬獲，拿下16%。

今天的結果未必會是對梅爾茨的致命一擊，上週他還獲得8位保守派邦長支持。

但是其低迷支持率、不得人心的改革，以及德國另類選擇黨本月稍早在薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）選舉的勝利，都讓他的未來充滿變數。梅爾茨已經召集黨內今天開會，討論未來走向。