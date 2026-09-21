川普喊設AI部隊 與中爭「得AI者得天下」

美中人工智慧（ＡＩ）競賽持續升溫。美國總統川普十九日在自創社媒真實社群發文宣布，將成立「人工智慧部隊」（AI Force），並任命一位掌管美國人工智慧事務的「ＡＩ沙皇」。另一方面，美方相關報告估算，今年大陸ＡＩ基礎設施資本開支將年增百分之一○三，達九三二○億元（人民幣，下同），明年將超過一點二兆元。

川普並明確拒絕對正快速發展的ＡＩ技術增設新防護規範，強調他領導的政府，絕不會以任何方式阻礙或扼殺ＡＩ這個「不可思議」產業的成長，「我們還會予以珍惜、協助和守護，讓它繼續成長」；他不會讓「激進」的民主黨人「摧毀」ＡＩ。

川普將這支ＡＩ部隊比作他第一任成立的美國「太空軍」，但未詳述ＡＩ部隊的具體任務。他只說，美國政府將運用現行的民、刑事司法體系，懲罰ＡＩ產業的「不良行為」。

川普寫道，ＡＩ是下一場工業革命或像網際網路一樣的變革，規模將更大、影響更深遠，未來產值可能占美國國內生產毛額四分之一。

川普並預告，最近將公布ＡＩ沙皇人選，且唯有「高智商人才」才能應徵。他重申，美國目前在ＡＩ領域領先中國大陸及其他國家，他將讓美國保持領先。

大陸觀察者網報導，美國諮詢公司榮鼎集團估算，美國今年資料中心投資規模約八千億美元，大陸ＡＩ基礎設施投資則約一三九○億美元，僅相當於美國投資水準的百分之十五至廿。

榮鼎的報告指ＡＩ商業化仍是行業的最大挑戰。數據顯示，今年大陸前沿實驗室ＡＩ模型年度經常性收入大幅增長，但大陸所有ＡＩ大模型企業的年度經常性收入總計約為一○七億美元，僅為OpenAI和Anthropic近期披露收入水準的百分之十。

近年ＡＩ產業競爭逐漸從模型能力比拚，轉向算力、晶片和資料中心基礎設施的全面競爭。美國微軟、亞馬遜、Google、Meta及甲骨文等科技巨頭持續擴大數據中心規模，透過採購ＡＩ晶片、建設雲端運算平台，為大模型訓練及商業化提供支撐。

川普將設ＡＩ沙皇職位，推翻白宮半年前還無意設此一職位的規畫。去年一月就任的「ＡＩ與加密貨幣特別顧問」薩克斯今年三月卸任，現擔任「總統科技顧問委員會」共同主席，在川普政府的科技政策上仍具影響力。

川普將ＡＩ發展重點置於美中競爭，「得ＡＩ者得天下」。本周可望舉行華府「川習會」，預料ＡＩ安全將成為主要議題。