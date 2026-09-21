川習二會 川普對中態度變軟

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平廿四日將在華府舉行今年第二次「川習會」，彭博指出，這次川習會可能比上次更具挑戰性，雙方的對峙可能為全球經濟帶來陰影。專家則指出，這次最大成果可能只是川習關係本身，也可看出川普對習近平態度的轉變。

習近平這次華府行是他自二○一五年以來首次赴美進行國是訪問。雙方關注重點不盡相同，川普可能尋求在經濟領域取得立即成果，並希望北京在伊朗問題上保持克制；習近平可能側重美中關係整體格局。

美聯社廿日報導，美國總統川普十年前靠痛批中國大陸「掏空美國工廠、侵蝕中產階級」的強硬論調才入主白宮，如今對中國態度卻丕變。

川普去年回任後，企圖以超高關稅及出口限制逼中國讓步，反被北京以稀土優勢反制，川普在強硬手段未能奏效下，轉而對中國國家主席習近平大打友好牌，不僅屢讚習近平，更在多項敏感議題上對北京態度寬鬆。

本周華府「川習會」能帶來多少實質成果仍不明朗。美國喬治城大學教授、歐巴馬政府的白宮國安會主任麥艾文說，國是訪問通常有政策或貿易上的具體成果，但這次最大成果可能只是川習關係本身。

比利時智庫「國際危機組織」顧問康明凱則指出，川普最初試圖使用超高關稅與出口限制並未成功，「川習展開一場籌碼較量，而習近平占上風」。

麥艾文認為，川普只想營造與習近平相處融洽的形象，問題是此刻正值美國真正有必要全面加強與中國競爭之際。