貝森特、何立峰紐約會晤 先鋪路川習會

美國財長貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰廿日在紐約市會面，討論人工智慧（ＡＩ）、關稅及關鍵礦物等議題，試圖為美國總統川普和中國國家主席習近平廿四日在白宮的峰會促成協議。

大陸當局昨天公布國務院任免國家工作人員名單，將「商務部」國際貿易談判代表李成鋼，任命為「中華人民共和國」國際貿易談判代表，為正部長級。港媒星島網指出，何立峰與貝森特舉行新一輪經貿會談，中方與會成員包括李成鋼。

港媒分析，李成鋼職銜的「升格」顯示國際貿易談判的重要性，同時他將以中國大陸國際貿易談判代表的身分參與磋商，亦與同樣出席經貿會談的美國貿易代表葛里爾的身分對等。

地點在摩根大通的曼哈頓總部，自廿日上午約十時半（台灣時間同日晚間約十時半）起，可能持續一整天。

主要議題包括預計十一月十日到期的美中貿易休兵協議進展、中國稀土等關鍵礦物出口的情況，和雙方會否對ＡＩ發展的風險建立「護欄」；其中許多議題都延續五月北京「川習會」時留下的未竟事項，例如雙方調降非戰略性商品的關稅、中方承諾每年加購一七○億美元美國農產品與買兩百多架波音民航機。

美中是當前全球ＡＩ發展的兩大勢力，貝森特日前聲明，他預期這次討論將涵蓋開放權重與封閉權重的模型；該聲明強調，「美國仍是ＡＩ領域的領導者。我們也願就避免共同風險且避免兩國體系走向分裂，展開討論」；他呼籲美中就設立ＡＩ風險護欄達成共識，防止強大的ＡＩ模型，落入惡意的非國家行為者手中。

據美中貿易休兵協議，中方承諾恢復對美國及全球買家的關鍵礦物供應。但一位美國官員日前直言，中國在這方面的表現不盡如人意。這將是川習會前夕討論的議題。