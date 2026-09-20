美中高層經濟官員抵紐約展開會談 為川習會鋪路

已故黛安娜王妃胞弟、第9代斯賓塞伯爵查爾斯斯賓塞（Charles Spencer）將於9月22日出版新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊（Swan Song: Diana, My Sister，暫譯）」，從弟弟的角度回顧姊姊黛安娜的人生及她逝世前後的一周。英國BBC在20日報導，斯賓塞伯爵說，哈利王子和夫人梅根被媒體對待的方式，與黛妃生前遭遇「相似」。

2026-09-20 17:49