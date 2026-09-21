彭博：川習二會挑戰更大 專家預期最大成果可能只是雙方關係本身

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平24日將在華府舉行今年第二次「川習會」，彭博資訊分析，這次川習會可能比上次更具挑戰，若雙方陷入對峙，可能加深全球經濟面臨的陰影。專家則指出，這次最大成果可能只是川習關係本身，也可看出川普對習近平態度的轉變。

美國財長貝森特20日在摩根大通的曼哈頓總部，與中國大陸國務院副總理何立峰會面，會議預定美東時間上午10時30分（台灣時間晚間10時30分）開始，並且持續一整天，主要議題包括美中貿易戰休兵現狀、關鍵礦產、以及人工智慧（AI）安全等，為後續的川習會鋪路。

習近平這次華府行是他2015年以來首次赴美進行國是訪問。雙方關注重點不盡相同，川普可能尋求在經濟領域取得立即成果，並希望北京在伊朗問題上保持克制；習近平可能側重美中關係整體格局。

本周川習會能帶來多少實質成果仍不明朗。美國喬治城大學教授、歐巴馬政府的白宮國安會主任麥艾文說，國是訪問通常有政策或貿易具體成果，但這次最大成果可能只是川習關係本身。

美中都在利用貿易休兵期重新整備。北京在取得美國先進晶片上仍受限，但仍持續強化軍事及AI能力；川普政府則在押注美國全力衝刺AI之際，尋求建立合作夥伴關係，建立稀土供應鏈。

麥艾文認為，川普相信私人關係，只想營造與習近平相處融洽的形象，問題是此刻正值美國真正有必要全面加強與中國大陸競爭之際。

這次會晤是在大陸限制關鍵礦產及稀土出口的陰影下進行，相關限制已對美國及全球企業供應鏈造成衝擊。

彭博經濟指出，美中貿易緊張局勢向來是川習會核心議題，這種緊張自5月川習會以來已大幅緩解。雙方都不願看到局勢再次惡化，雙邊關係相對穩定可能得以延續。