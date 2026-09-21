陳立武獲終身成就獎：樂當不被看好的人

英特爾執行長陳立武十九日在加州矽谷分享心路歷程，自曝曾被美國名校史丹福及柏克萊拒絕，一路走來總不被看好。但他「樂於當不被看好的人」，相信只要保持謙遜，就能有所收穫。

美洲中國工程師學會十九日在加州舉辦亞裔美國年度工程師獎（ＡＡＥＯＹ）頒獎晚宴。陳立武獲頒傑出終身成就獎。他說，自己當初沒拿到博士學位，對獲獎深感謙卑且非常榮幸。

頒獎晚宴匯聚眾多矽谷的亞裔科技界人士及科技社群代表，包含北美台灣工程師協會矽谷分會與矽谷台美產業科技協會成員。

陳立武由台積電前科技長、加州大學柏克萊分校榮譽教授胡正明介紹出場。胡正明提到，陳立武的職涯，充分體現此一獎項表彰的核心精神，即深厚的技術底蘊、勇於創業的精神、具全球視野，與畢生推動創新的堅定承諾。

儘管全球半導體產業競爭激烈，陳立武致詞時並未談人工智慧（ＡＩ）及技術，而是感性回顧心路歷程；內容以謙遜為主軸，提到現場許多人都擁有博士學位或多項專利，讓他深感敬佩。他曾申請加州大學柏克萊分校及史丹福，卻都未獲錄取，之後進入另一間美國名校麻省理工學院（ＭＩＴ）主修核子工程獲碩士學位。

陳立武還回憶，他也曾希望轉往創投業發展，但敲遍每家創投公司的門，答覆都是「很高興認識你」，當時沒一家創投公司給他工作機會，促使他自己創業，成立華登國際。目前該公司管理的資產規模已近六十億美元（台幣約一九一一億元）。

陳立武表示，「我一直都是不被看好的那個，而我也很喜歡當個不被看好的人」。他強調，「我一直保持好奇心」；由於他沒有博士學位，因此必須比別人更努力。他也勉勵大家，「只要保持謙遜，就能學到非常多的東西；要是同一個問題你願意問十次，最終你也會成為那方面的專家」。