烏克蘭發射逾千架無人機 莫斯科市長：歷來最大攻擊

在俄羅斯國會選舉投票最後一天之際，俄國官員今天表示，烏克蘭部隊昨夜向俄羅斯發射逾1000架無人機，其中數百架飛向俄國首都莫斯科。

美聯社報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）形容，這是莫斯科市遭遇過的「歷來最大規模」無人機攻擊。他指出，莫斯科一座煉油廠和一棟住宅大樓也遭到破壞。

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）則表示，這波攻擊在莫斯科州造成2人喪生、20人受傷，死者分別為74歲男子及44歲女子。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文寫道，烏方在這次攻擊中動用多種飛彈和無人機，包括烏克蘭國產「紅鶴」（Flamingo）及「鵜鶘」（Pelican）飛彈，以攻擊石油及物流設施。

俄羅斯國防部今天指出，俄軍在俄國各地及其兼併的烏克蘭克里米亞（Crimea）及黑海海域，總共擊落1110架烏克蘭無人機。