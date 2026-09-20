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南韓：北韓發射彈道飛彈後 再朝東海射飛行物

中央社／ 首爾20日綜合外電報導

韓聯社引述南韓軍方報導，北韓今天自其東岸朝東海發射另一枚飛行物。數小時前，北韓才發射一枚飛行物，南韓軍方認定為彈道飛彈。

韓聯社（Yonhap）引述南韓軍方報導：「北韓又向東海（日本稱日本海）發射一枚不明飛行物。」

分析認為，北韓接連發射彈道飛彈，意在向美國表明，將繼續按照自身軍事技術的需要，升級威懾力量。

報導稱，這是北韓今年以來第14次發射彈道飛彈，距12日上次發射飛彈的時間僅8天。北韓12日曾在韓美日「自由之刃」（Freedom Edge）例行聯合軍演結束的次日凌晨，從元山一帶向東部海域發射了數枚短程彈道飛彈。

北韓近日接連對美國主導、南韓及日本參與的多國聯合軍演表示抗議。北韓領導人金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）17日發表談話，譴責美國主導的聯合軍演「2026年太平洋先鋒」（Pacific Vanguard2026），指出需要採取更強硬的反制措施。

美國總統川普8月下令縮減韓美聯合軍事演習的規模，並公開表示有意推動與北韓的會談。美國高層官員18日重申，無論是通電話還是直接會面，川普都已準備好與北韓領導人金正恩的對話。

不過，北韓並未回應美方釋放的對話信號，而是繼續強化軍力。金正恩16日至18日接連視察生產火箭炮和無人機等武器的重要軍工企業，強調建設強大的炮兵力量。

南韓 北韓 東海

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