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日本抗議北韓射彈 初判第2波未落在專屬經濟區
日本防衛省今天傍晚宣布，北韓今天下午3時左右，從北韓東岸附近發射至少1枚彈道飛彈，研判落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。而北韓稍早於今天第二度發射疑為飛彈的物體。
時事通信社報導，防衛省宣布，北韓在下午6時許，發射疑為彈道飛彈的物體，研判落在日本專屬經濟區之外。
「讀賣新聞」報導，防衛省指出，北韓今天第一次發射的飛彈飛行約440公里，最高高度約60公里，目前尚未傳出有飛機或船隻受害的消息；南韓聯合參謀本部表示，北韓從北韓東部的元山地區附近，朝東海發射一枚短程彈道飛彈。
日本防衛大臣小泉進次郎今天傍晚在防衛省召開記者會表示，「包括至今屢次發射在內，北韓一連串的行動威脅我國、地區及國際社會的和平與安全。」他也指出，已經透過北京的大使館管道表達嚴正抗議。
日相高市早苗稍早已經下達3點指示：全力蒐集、分析資訊，並迅速且準確地向日本民眾提供相關資訊；徹底確認飛機、船舶等的安全；還有做好萬全準備，以因應突發狀況。
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