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黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」
已故黛安娜王妃胞弟、第9代斯賓塞伯爵查爾斯斯賓塞（Charles Spencer）將於9月22日出版新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊（Swan Song: Diana, My Sister，暫譯）」，從弟弟的角度回顧姊姊黛安娜的人生及她逝世前後的一周。英國BBC在20日報導，斯賓塞伯爵說，哈利王子和夫人梅根被媒體對待的方式，與黛妃生前遭遇「相似」。
斯賓塞伯爵形容，媒體報導對哈利夫婦的生活造成「毒瘤般影響」，並說「大家應從黛安娜的例子記取教訓」。
斯賓塞伯爵在其居住的奧爾索普莊園（Althorp Estate）接受BBC記者兼政治編輯勞拉．昆斯伯格（Laura Kuenssberg）訪問。昆斯伯格問他，黛安娜是否會對哈利夫婦面臨的輿論審視「感同身受」。他說：「如果你看一下小報針對黛安娜和哈利夫婦的相關文章，內容可能真的非常、非常令人不快。我認為，人們應從黛安娜的例子記取教訓。」
斯賓塞伯爵說：「我不是來為哈利夫婦說話的，但對於每天都遭受這種摧殘的人而言，這肯定會對他們的生活產生毒瘤般影響。」
他還表示，黛妃「被這些批評打擊得情緒低落」，並稱外甥哈利王子夫婦受到的待遇「與當年狀況類似」，實在令人「遺憾」。
斯賓塞伯爵也提到，他覺得媒體認為他「站在哈利這邊」，但他表示：「我是站在我已故姊姊的兩個兒子這邊，無論是哪一個，如果他們需要任何協助，我都會支持他們。」
黛妃生前一直受到媒體關注。1997年8月31日，當年36歲的黛妃座車在狗仔飛車追逐下失控發生車禍，導致她喪命。斯賓塞伯爵在葬禮發表悼詞，指責媒體「一直企圖將她拉下馬」，並表示媒體一直敵視她「發自內心的善良」。
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