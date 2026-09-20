聯合國大會130國領袖匯集 聚焦中東、俄烏戰事及AI

全球領袖將齊聚紐約參加聯合國大會，靜待美國總統川普連續第2年登上聯大講台發表演說。此次會議焦點將集中在中東與俄烏戰爭加劇，以及人工智慧（AI）所帶來的風險。

今年第81屆聯合國大會9月8日在紐約開議，9月22日至26日及28日舉行總辯論。

近130位國家元首齊聚一堂之際，第二次世界大戰後的國際秩序正在承受壓力，聯合國也在努力維持自身重要性，並承受來自川普（Donald Trump）的攻擊。川普大幅削減美國對聯合國的經費，並退出數十個聯合國機構。

中國國家主席習近平上次發表聯大演說是在2021年，當時他是以影片方式參與。今年他將缺席會議，選擇於24日在華盛頓與川普進行面對面會談，引發外界對聯合國是否仍具應對全球危機能力的討論。

除了士氣低迷和財務危機，雪上加霜的是，80歲的聯合國還面臨領導人換屆的問題。現任秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）任期將於2026年底結束，目前接替人選尚未明朗。

據多位外交官表示，由15個成員國組成的聯合國安全理事會（UN Security Council）可能針對烏克蘭、AI與中東局勢舉行高層會議，包括與阿拉伯國家的領袖會談。

國際危機組織（International Crisis Group）專家高恩（Richard Gowan）表示，川普進入第2任期一年多以來，聯合國雖稱不上正在急速下墜，但可說陷入了一場無止盡的危機。

他說：「聯合國也許不像去年那樣處於急救狀態，但在可預見的未來，它似乎仍被困在創傷治療中心。」

美國本週繳納7.25億美元常規預算分攤費，避免失去在聯大的表決權，但仍拖欠聯合國逾10億美元，並持續要求聯合國削減預算和改革。