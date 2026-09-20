宿霧設處規劃引北京關切 菲律賓：外交政策不妨礙與台合作

在台灣規劃在菲律賓中部宿霧市增設辦事處、中國要求菲律賓政府恪守「一中原則」之際，菲律賓外交部重申，菲律賓遵循「一中政策」，但不妨礙菲律賓與台灣推動經濟、文化及功能性合作。

菲律賓外交部今天發布聲明表示，菲律賓政府依據1975年菲中聯合公報，承認中華人民共和國政府為中國唯一合法政府，「一中政策」立場一致、明確且沒有改變。

但菲律賓外交部表示，「一中政策」並不妨礙菲台尋求經濟、文化及功能性合作；菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也曾說過，菲律賓與台灣是近鄰，雙方有長期經商往來歷史。

聲明指出，外交部是菲律賓處理外交政策的權責機關，將持續透過有效外交、公開溝通，以及依據國際法和平解決爭端，推動國家利益及維護區域與全球和平、穩定及繁榮。

菲律賓外交部也強調，馬尼拉將與其他相關政府機構合作，持續確保台灣海峽兩岸菲律賓人的福祉。

台灣外交部長林佳龍15日證實，台灣在菲律賓中部大城宿霧市（Cebu）設立辦事處，相關規劃「正在進行中」，希望藉此推動台菲經濟走廊。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆16日在例行記者會上表示，民進黨搞所謂「外交突破」都是「枉費心機」，敦促菲律賓以實際行動恪守「一個中國原則」，勿採取任何損害中菲關係的行動。

值得注意的是，中國外交部要求菲方恪守的是「一中原則」，菲律賓外交部的回應則是強調菲律賓遵循「一中政策」。

菲律賓與中國於1975年建立外交關係，菲律賓政府依聯合公報承認中華人民共和國政府為中國唯一合法政府，之後透過馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）與台灣維持往來，雙方持續推動貿易、投資、文化、觀光與人民交流。