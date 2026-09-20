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南韓證實 北韓向東海發射彈道飛彈
南韓軍方表示，北韓今天從東岸朝東海發射一枚彈道飛彈。就在數天前，北韓當局才重申自身擁有核武的國家地位。
法新社報導，北韓8天前也曾向東海（日本稱日本海）發射多枚短程彈道飛彈，之後稱此為聯合火力演習的一環。
南韓合同參謀本部發表聲明指出：「我軍於下午3時左右（格林威治時間0600），偵測到北韓從元山地區向東海發射一枚彈道飛彈。」
南韓軍方表示，已加強監視與警戒，以防北韓可能再度發射飛彈，南韓、美國與日本則正「密切交換資訊」掌握飛彈動向。
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