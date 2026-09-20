俄烏無人機互襲…3兒童喪命共6死 莫斯科煉油廠遭擊中

俄烏雙方持續發動無人機攻勢。烏克蘭基輔州當局表示，俄軍昨夜發動攻擊，造成4人喪生，包括3名兒童；俄羅斯方面則稱，烏克蘭對莫斯科地區發動大規模攻擊，造成2人死亡，另有1座煉油廠遭擊中。

路透社報導，烏克蘭緊急服務部門表示，俄羅斯無人機擊中基輔州一處民宅，造成1名母親及她的兩名3歲孩子喪命。

基輔州州長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，另一起無人機攻擊發生在州內另一地區，1名女童送醫後不治。

特卡欽科指出，俄軍對基輔州的攻擊持續超過1天，造成5個地區的31處設施受損。

他表示，位於西南部的法斯蒂夫區（Fastiv）受創最為嚴重，共有24處遇襲，包括住宅、工業設施、公用建築、1家農業企業廠房及多部車輛。

另一方面，俄羅斯國會大選今天進入最後一天。儘管美國總統川普14日表示俄烏雙方已同意停止攻擊彼此的能源基礎設施，但雙方仍持續發動攻擊。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在Telegram頻道表示，自19日以來，俄方已擊落逾1600架無人機，其中450架飛往莫斯科。他還說，這是烏克蘭對莫斯科地區發動的最大規模無人機攻勢之一。

索比亞寧表示，數架無人機飛抵煉油廠廠區，其中1架擊中1棟公寓，但莫斯科市內沒有人員傷亡。

他說：「這場前所未見的攻擊顯然是為了擾亂選舉而策劃，但敵方並未達成目的。」

烏克蘭的攻擊已導致俄羅斯部分煉油產能停擺，造成許多地區石油產品短缺、燃料價格上漲，以及加油站大排長龍。

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）表示，該州除2人死亡，拉曼斯柯耶區（Ramenskoye）1棟21層大樓共有400人、包括70名兒童撤離，另有多棟住宅受損。