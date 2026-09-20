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俄國會大選將落幕 普丁視選舉為俄烏戰爭支持度考驗

中央社／ 莫斯科20日綜合外電報導

被俄羅斯總統普丁視為俄烏戰爭支持度考驗的國會大選今天進入第3天，也是最後一天。外界批評俄羅斯政體不容異議，預料執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia）仍將維持主導地位。

路透社報導，本屆國會下議院國家院（StateDuma）選舉是俄羅斯自2022年2月對烏克蘭發動全面戰爭以來首次舉行國會大選，克里姆林宮可能將這場選舉包裝為民眾支持普丁（Vladimir Putin）政策及這場戰爭的佐證。俄烏戰爭已成為二戰以來歐洲最致命的衝突，如今邁入第5年，且短期內仍看不到結束跡象。

多數反戰候選人都遭禁止參選，少數獲准參選的自由派「亞博盧黨」（Yabloko）候選人表示，他們擔心自身自由受到威脅。近年民調支持率僅個位數的亞博盧黨原本希望藉由民眾對戰爭的疲乏感吸引選票，但在大選前，該黨的2名高層因發表遭當局認定違法的戰爭相關言論，被法院判處長期監禁。

普丁18日指控烏克蘭企圖干預俄羅斯大選。他表示，烏克蘭攻擊俄羅斯控制的札波羅熱州（Zaporizhzhia）選務官員阿斯塔寧娜（ElenaAstanina）的住所，造成這名官員死亡。

俄羅斯選務官員19日也表示，莫斯科的線上投票系統遭到網路攻擊。

目前烏克蘭因實施戒嚴而暫停舉行選舉，基輔也稱俄羅斯這場投票為「假選舉」。

儘管多數專家認為這場選舉的結果早可預見，但總部位於柏林的智庫新歐亞戰略中心（New EurasianStrategies Centre，NEST）認為，在俄羅斯經濟承壓之際，這場選舉仍可能讓克宮面臨尷尬局面。

初步選舉結果預計將於台灣時間21日凌晨2時左右開始公布，較完整的結果則將於21日出爐。

俄烏戰爭 俄國 大選

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