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法加領袖擬於法屬群島會晤 深化合作面對川普威脅

中央社／ 紐約19日綜合外電報導

法國總統馬克宏明天將走訪位於加拿大東岸的屬地聖比爾與密克隆群島，並在當地與加拿大總理卡尼會晤。美國總統川普數週前曾在網路圖片中，將這個群島以美國國旗覆蓋。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）將是繼歐蘭德（Francois Hollande）2014年造訪後，首度踏上聖比爾與密克隆群島的法國總統。他將與加國總理卡尼（Mark Carney）會面，渥太華目前與川普主政的華府貿易關係緊張，卡尼正尋求深化與歐盟之間的關係。

聖比爾與密克隆群島（Saint Pierre and MiquelonIsland）位於加拿大大西洋岸外海，是法國在北美洲僅存屬地。法國官員表示，此行將凸顯法國對此群島的主權，突顯法國與加拿大的密切關係。

法國總統府官員告訴記者：「對一個僅5800名居民的屬地而言，很少看到能在如此小的地方集中這麼多攸關法國整體利益的議題：像是在北大西洋、緊鄰美國與北極門戶的地緣戰略存在，還有海洋主權、氣候變遷調適，以及與加拿大的合作。」

外交人士表示，馬克宏將前往聯合國大會參加領袖年會，此行是順道安排。不過這趟行程別具意義，時值川普先前貼出一張將美國、加拿大、格陵蘭、冰島、墨西哥、中美洲及加勒比海地區，全都覆蓋於美國國旗之下的地圖。

川普在他標註「美利堅合眾國」（United States ofAmerica）字樣的地圖，繪入聖比爾與密克隆群島以及法國在加勒比海數個屬地，法國當時選擇不公開回應川普的貼文。

馬克宏與卡尼預期將討論能源問題，以及歐盟為渥太華敞開大門、可望成為歐盟首個準會員國之後，加拿大與歐盟日益密切的關係。

歐盟與加拿大達成「全面經濟貿易協定」（CETA）已逾10年、此協定暫時生效後也歷時9年，但包括法國在內，多個歐盟成員迄今仍未完成批准程序。

川普 加拿大 歐蘭德

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