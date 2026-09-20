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時隔8天再度挑釁！北韓疑朝日本海試射彈道飛彈

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
首爾一處車站12日播放北韓當日從元山一帶向東海發射多枚短程彈道飛彈畫面。法新社
首爾一處車站12日播放北韓當日從元山一帶向東海發射多枚短程彈道飛彈畫面。法新社

韓聯社報導，南韓軍方20日表示，北韓當天向東海（日本海）方向發射至少1枚疑似彈道飛彈的物體，南韓軍方正在進一步分析物體種類、飛行距離與高度等細節。若證實為彈道飛彈，則是北韓僅隔8天再度進行飛彈試射。

南韓聯合參謀本部透過訊息向媒體證實，軍方已偵測到北韓此次發射，但暫未公布更多細節。

NHK報導，日本防衛省隨後表示，北韓發射的疑似彈道飛彈物體研判已經落下。日本政府及防衛省相關人士透露，研判落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外，目前正持續蒐集資訊，確認是否對日本造成影響；日本海上保安廳也呼籲航行中的船舶留意後續消息。

根據日本防衛省統計，這是日本自8月20日以來，再度偵測到北韓發射彈道飛彈或疑似彈道飛彈物體，也是今年第9次。北韓9月12日才從元山一帶向東海發射多枚短程彈道飛彈，當時外界認為，此舉意在抗議南韓、美國與日本舉行三方聯合軍演。

北韓 彈道飛彈 飛彈

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