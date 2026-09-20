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特赦公文未到暫未放行 納吉陣營籌4億罰款

中央社／ 新加坡20日綜合外電報導

馬來西亞監獄局今天表示，由於尚未收到特赦局的官方書面通知，前首相納吉轉為居家服刑一事尚未正式放行。不過，納吉的律師團已著手履行居家服刑條件，包括繳納5000萬令吉（約新台幣4億元）罰款

綜合路透社和馬來郵報（Malay Mail）報導，特赦局18日宣布，國家元首蘇丹依布拉欣（SultanIbrahim）批准納吉（Najib Razak）有條件特赦，准許他以居家服刑方式服完剩餘刑期，直到2028年8月23日，條件是須繳付5000萬令吉罰款。

然而，納吉的律師團發布聲明指出，能否繳清這筆罰款「並非他個人所能掌控」，因為納吉的大部分資產、銀行帳戶及房產，目前仍處於政府的凍結令與查封程序限制之下。

馬來西亞監獄局今天則說明，監獄局與內政部仍須等待特赦局的正式書面通知，才會採取下一步行動。根據馬來西亞法律，內政部長有權指定任何處所為「監獄」，這意味著政府可依法指定納吉的住所為他服刑地點。

為了協助納吉籌措罰款，納吉所屬「巫統」（UMNO）主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）18日宣布，將發起黨員與支持者的募款活動。據當地媒體報導，截至19日中午，該黨已募得近100萬令吉。

律師表示，納吉對於大眾的支持「深受感動」。

納吉於2009年至2018年間擔任首相，因涉及「一馬發展公司」（1MDB）旗下SRC國際公司（SRCInternational）貪腐案遭判有罪。他始終否認有任何不法行為。

納吉自2022年8月起便關押於吉隆坡郊外的加影監獄（Kajang Prison）。他原被判處12年徒刑與2.1億令吉罰款，但特赦局於2024年將其刑期減半至6年、罰款降至5000萬令吉。這次國家元首同意讓他改為居家服刑，是納吉因涉及這起國際金融醜聞入獄後獲得的第2次王室特赦。

特赦 罰款 蘇丹

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