川普對習近平態度丕變原因曝！川習會倒數5天 專家預測最大成果

美聯社報導，美國總統川普10年前靠痛批中國大陸「掏空美國工廠、侵蝕中產階級」的強硬論調入主白宮，如今對中態度卻丕變。分析指出，川普去年企圖以超高關稅及出口限制逼北京讓步，反遭中國以稀土優勢反制，強硬手段未能奏效，因此轉而對中國國家主席習近平大打友好牌，不僅屢次盛讚習近平，更在多項敏感議題上對北京態度寬鬆。專家並指，川普疏遠傳統盟友更形同淪為習近平執行分化西方的打手。

習近平預計24日訪美會晤川普，美中峰會究竟能帶來多少實質成果仍不明朗。喬治城大學教授、歐巴馬政府時期白宮國安會中國事務主任麥艾文（Evan Medeiros）指出，國是訪問通常會有政策或貿易上的具體成果，但這次最大的成果可能只是川習的關係本身，而非明確、可衡量的目標。

川普9月談到習近平時稱，「他是一位很了不起的紳士，我們相處得非常好」，並強調兩國雖然互為競爭對手，但他與習近平關係非常好。中國被指向伊朗提供衛星影像時，川普僅稱習近平「表現算是相當合理」；即使北京被控曾在2020年取得美國選民資料，川普也對反制態度保留，稱「現在的中國或許和當時有些不同」。

國際危機組織資深顧問、加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）認為，川普大幅改變對中策略，關鍵就在於先前的強硬手段沒有奏效。中國掌握電子產品所需稀土的巨大供應優勢，並以此反制川普的關稅攻勢。

康明凱直言：「川普最初試圖使用超高關稅與出口限制並未成功。習近平與川普展開一場籌碼較量，而習近平占了上風。」

康明凱進一步指出，川普同時削弱原本能聯手對中國施壓的經濟與國安盟友關係，包括嘲諷法國總統馬克宏、與北約關係反覆，以及和加拿大掀起貿易衝突。他直指，川普「形同替習近平執行分化策略」，還幫助北京塑造中國才是更穩定、更負責任強權的形象，促使一波西方領袖前往北京，尋求穩定並改善與中國的關係。

川普對習近平釋出善意確實取得部分象徵成果，包括兩人將完成相互國是訪問，美國對中國商品貿易逆差相較2025年同期也有所縮小。

但關稅並未遏制中國製造業，中國轉而開拓其他市場，去年中國全球貿易順差達1.2兆美元，低價電動車持續衝擊德國、日本與南韓汽車產業。

美中目前都在利用貿易休兵期重新整備。中國即使取得先進晶片仍受限制，仍持續強化軍事及AI能力；川普政府則尋求建立合作夥伴關係，發展稀土供應。川普同時押注美國全力衝刺AI，認為任何拖慢AI發展的作法都等於幫助中國。

麥艾文指出，川普相信私人關係，只想營造自己與習近平相處融洽的形象，但問題是，這套做法出現的時間點，恰逢美國「真正需要全面加強與中國競爭」之際。