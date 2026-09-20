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沙烏地、葉門局勢升溫 伊朗要美解除封鎖

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導

伊朗開出停戰條件！伊朗官員19日接受外媒專訪時表示，條件包括結束戰爭、解凍伊朗資金與解除對伊朗港口的軍事封鎖。與此同時，胡塞武裝繼續對沙烏地阿拉伯發動攻擊，使中東局勢持續升溫。川普除了中東局勢，還要面臨期中選舉，以及選民對戰爭僵局未解的不滿。

新型飛彈已待命

根據《半島電視台》報導，伊朗安全局局長雷扎伊表示，伊朗政府透過卡達向美國傳遞了談判的7大條件。《伊朗國際》提到，他並未詳列7大條件，但主要的訴求是結束戰爭、解除對伊朗的港口封鎖與解凍伊朗海外資金。

雷扎伊還放狠話說，伊朗近期已測試一款新型反艦彈道飛彈，若美國選擇恢復全面戰爭狀態，伊朗將毫不猶豫動用該飛彈。兩國雖然6月在巴基斯坦的主導下簽訂了停戰備忘錄，但雙方後來都指責對方違反了備忘錄，最終備忘錄於8月到期，未能達成持久的解決方案。

美國發出警告

同時另一邊，葉門胡塞武裝組織宣稱，已用彈道飛彈與無人機攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德多處「敏感地點」，並對延布的阿美石油公司設施發動襲擊。但沙烏地阿拉伯領導的聯軍隨即反駁，強調所有攻擊企圖均遭挫敗，無一擊中目標，並譴責胡塞武裝以平民與民用基礎設施為目標，同時保留回應權利。

對此，美國已向中東九個國家的公民發出警示，警告沙烏地與胡塞武裝之間的敵對行動存在「迅速升級」的風險。《國會山莊報》提到，美國總統川普可能因為中東戰事相關議題，提前回到白宮。

選民對戰爭不滿

美國年底也將進行期中選舉，根據《伊朗國際》報導，美伊戰爭爆發逾六個月以來，美國海軍封鎖大幅限制伊朗石油出口，使荷姆茲海峽運輸受阻，全球能源市場壓力劇增。

馬凱特法學院9月初的民調顯示，80%的美國成年人認為油價在過去半年大幅上漲，僅26%支持川普對伊朗戰爭的處理方式，79%認為這場戰爭「不值得付出如此代價」。

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