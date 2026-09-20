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低刺激音樂配健康飲食 研究：有效提高食慾
聽音樂有助飲食選擇更健康！澳門心裡研究指出，播放較為舒緩的背景音樂，能有效引導消費者選擇健康餐點。專家表示，健康標語易引發民眾的反抗心理，而低刺激音樂能形塑放鬆的用餐氛圍，從而降低心理防禦並提高購買健康食品的意願。
舒緩音樂引導健康
《ScienceAlert》報導，雖然健康飲食的好處眾所皆知，但直白的健康宣導往往容易激起心理反彈。對此，澳門科技大學研究發現，節奏較慢、音量較低且音色和諧的低刺激音樂，能有效引導人們選擇健康食物。
研究團隊在大學食堂進行為期八天的實地實驗，比對911份售出餐點後發現，在播放低刺激音樂的日子裡，健康餐點的銷售比例達到18.94%，明顯高於播放高刺激音樂時的13.59%。
降低心理防禦機制
《News-Medical》報導，研究團隊進一步在三項模擬餐廳情境中測試爵士樂與嬉哈樂，結果均證實低激勵音樂能顯著提升消費者的健康飲食意願。研究分析，當音樂讓用餐者感到情境合理且易於理解時，會提升其「知覺理解度」，進而減少認知阻力並強化行為引導。
這項研究主要針對澳門與中國大陸的用餐環境進行測試，但專家認為，餐飲業者、零售商甚至線上購物平台，均可透過調控背景音樂來促進健康飲食。如此一來，環境音效有機會成為推動全民公共衛生與健康飲食的輔助工具。
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