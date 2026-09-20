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川普簽協議不吞格陵蘭 北約歡迎加強安全

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導

美國總統川普不併吞格陵蘭，但要「加強安全」！對此，北約表示肯定，認為這有助推動格陵蘭一帶的安全、穩定與合作，美國將於丹麥在23日的聯合國大會簽署相關協議。川普之前多次以「國安」為由盼買下格陵蘭，著眼的是未來石油、稀土與北極航線等相關資源。

美可建造軍事設施

根據《英國廣播公司》報導，川普在社群發文稱，協議將賦予美國對格陵蘭「安全及其他一切需求的永久控制權」，且「對美國沒有任何成本」。一名不願具名的美國國務院官員透露，協議內容包括「永久性的通行權、駐紮權和飛越權」，並賦予美國單方面建造軍事設施的權力，無需經格陵蘭或丹麥批准。

同時禁止非北約國家建立軍事基地，及限制俄中等敵對勢力在敏感領域投資。值得注意的是，即使格陵蘭未來獨立，該協議仍將持續生效。對此，北約表示，該協議將有助於穩定該地區局勢。

格陵蘭主權獲承認

丹麥首相弗雷德里克森與格陵蘭首相尼爾森也發表聯合聲明，表示協議「加強了北極與北大西洋地區的共同安全」，同時承認「格陵蘭王國的主權、領土完整以及格陵蘭人民的自決權」。法國總統馬克宏也表示，協議重申了丹麥對格陵蘭的主權，「國際法得到了尊重，這是一件好事」。

丹麥媒體則普遍將此解讀為低調但意義重大的外交勝利。然而格陵蘭島內部仍有疑慮，議員納撒尼爾森歡迎協議，但強調「任何協議都必須保障我們的自決權」；前政治家切姆尼茨則直言「對川普沒什麼信心」，表示在正式文本公布前持保留態度。

北極戰略與稀土爭奪

根據《獨立報》報導，格陵蘭逾3分之2的領土位於北極圈內，自二戰以來便是北美防禦要地，也是北約監控俄羅斯海軍動向的關鍵缺口。隨著氣候變遷使北極冰層加速融化，西北航道逐漸開通，美俄中三國對北極資源與航線的競爭日趨激烈。

格陵蘭更擁有豐富的稀土礦產，是手機、電腦、電動車電池等高科技產品的關鍵原料。西方國家急欲藉此鬆動中國對稀土市場的壟斷，這也是川普堅持格陵蘭戰略價值的核心動機之一。中國2018年更自我宣告為「近北極國家」，力圖擴大在該地區的影響力，俄羅斯也持續強化北極軍事部署，使格陵蘭的地緣政治地位愈發敏感。

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