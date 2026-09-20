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法籍IS犯嫌在伊拉克受審 人權與司法程序受關注

中央社／ 巴格達20日綜合外電報導

隨著伊拉克扛起審理數千名伊斯蘭國（IS）疑似成員之責，6名法籍人士預計今天受審。由於這些人恐面臨死刑，法國律師團體日前呼籲巴黎當局應出手將人接回國。

法新社報導，伊拉克各大監獄原本就擠滿IS犯嫌，去年起又接收了自鄰國敘利亞移送的額外數千名拘留者。

一名伊拉克司法消息人士日前表示，6名法國籍人士預計今天出庭。

目前這6人的身分尚不明朗；去年自敘利亞移送至伊拉克的47名法國公民中，包括這6人。

而這47人當中，包括曾以IS名義宣稱犯下2016年法國尼斯（Nice）卡車衝撞人群案的季哈爾（AdrienGuihal）。

IS這支聖戰組織2014年橫掃敘利亞和伊拉克，犯下大屠殺暴行，並迫使婦女及女孩淪為性奴隸。

在美國為首的聯軍協助下，伊拉克2017年宣布擊敗境內IS分子，庫德族領導的「敘利亞民主力量」（SDF）則於兩年後殲滅敘國的IS餘孽。

儘管如此，伊拉克至今仍在處理伊斯蘭國留下的問題，許多亂葬崗及IS暴行的證詞仍有待調查。

多年來，伊拉克法院已對數百名因恐怖主義罪名定罪者判處死刑或無期徒刑，其中包括外籍戰士。

● 法國屢遭攻擊　是否接回IS嫌疑人存爭議

2019年，有11名法籍人士被判死刑，之後減為無期徒刑。

部分人權團體批評伊拉克針對恐怖主義案件的審判流程倉促，且缺乏應有的司法程序保障。

在屢遭聖戰組織攻擊的法國，是否將IS嫌疑人及其家屬接回國，一直是高度爭議的議題。

法國律師團體日前呼籲巴黎當局接回在伊拉克被拘捕的法國人，說這些人有遭判死刑的風險。

今年2月，美國將來自超過60個國家、逾5700名伊斯蘭國犯嫌自敘利亞移送至伊拉克；這些人先前已被關押於庫德族部隊管理的敘利亞監獄多年。這批犯嫌中至少包含5名法國公民，其中有些人在父母加入伊斯蘭國時還是未成年人。

本月稍早，伊拉克司法機關表示，已完成對這些人士的偵訊，案件將進入審判程序。當局並補充，因調查未發現涉案證據，將釋放450多名敘利亞人。

今年4月，伊拉克當局在確認無犯罪嫌疑後，已將1名芬蘭籍與1名美國籍拘留者移交回各自母國。

伊拉克 IS 司法

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