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德國邦議會選舉登場 極右極左勢力壯大恐衝擊梅爾茨

中央社／ 柏林20日綜合外電報導

德國選民今天將在2場邦議會選舉中投票，極右與極左勢力若進一步壯大，可能再次震撼柏林政壇，並衝擊深陷困境的梅爾茨（Friedrich Merz）政府。

法新社報導，70歲的梅爾茨已安排中間偏右的基督教民主黨（CDU）高層召開危機會議，討論柏林及麥克倫堡－西帕默瑞尼亞邦（Mecklenburg-WesternPomerania）邦議會選舉的初步結果。

執政至今16個月的梅爾茨也取消接下來數天的其他行程，並放棄前往紐約參加聯合國大會，以應對選舉可能帶來的政治衝擊。

支持川普、親莫斯科的極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）2週前在薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）選舉重挫梅爾茨所屬的基民黨，引發外界揣測，梅爾茨的黨內支持度可能正在動搖。

基民黨在薩克森—安哈特邦選舉受挫之際，梅爾茨的施政滿意度大幅下滑，他也難以與中間偏左的聯合執政夥伴社會民主黨（SPD）推動先前承諾的經濟及社會福利改革。

民調顯示，AfD今天可望進一步增加席次，但在這2個邦都不太可能取得執政所需的席次；薩克森—安哈特邦的情況則不同，AfD當時僅差幾席就能取得過半席次。

今天的選舉中，基民黨在2個邦面臨截然不同的挑戰。

在東北部沿海的麥克倫堡－西帕默瑞尼亞邦，基民黨並非主要競爭者，選戰主要由邦長史維席格（Manuela Schwesig）領導的SPD與AfD角逐。

德國第二電視台（ZDF）民調顯示，AfD支持率36%，略低於SPD的37%；基民黨則僅有6%，險些跌破進入邦議會所需的5%門檻。

基民黨若跌破上述門檻，將創下歷史首例，也會讓梅爾茨承受巨大壓力。

在柏林市邦，執政的基民黨正與極左派「左派黨」（Die Linke）激烈拉鋸。左派黨承諾採取激進措施解決嚴重的住房危機，在年輕族群中頗受歡迎。

梅爾茨去年5月就任總理時曾承諾重振疲弱的經濟、重建軍力以遏止俄羅斯威脅，並減少未經合法程序入境的移民，以緩解選民疑慮並讓他們不要轉向AfD。

如今AfD已在全國民調中領先，梅爾茨個人支持率則徘徊在10%出頭，加上他偶爾直率甚至尖銳的言論，情勢更加不利。

梅爾茨 德國 川普

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