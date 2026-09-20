睽違18年教宗訪法 聚焦性侵醜聞與安樂死等議題

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）預計於9月25日展開對法國的正式訪問，此行將面臨多項棘手議題，包括神職人員性侵醜聞，以及法國新通過的協助死亡法。

根據法新社，以下是良十四世預計在這趟訪法行程中面臨的一些主要議題。這也是天主教教宗18年來首次正式訪問法國：

● 神職人員性侵醜聞

梵蒂岡8月宣布，良十四世將在訪問期間會見神職人員性侵受害者。在全球性侵醜聞爆發後，這位擁有14億信徒的全球天主教領袖已承諾，將進一步推動教會改革。

2021年一項調查發現，在過去70年間，法國約有33萬名未成年人遭到神職人員或教友性侵。

此後，教會聲譽又因更多醜聞受到打擊，包括慈善界知名人物皮耶神父（Abbe Pierre）遭到一連串性侵指控，以及法國西南部的貝塔韓聖母學校（Notre-Dame de Betharram）爆發大規模體罰及性侵事件。

● 協助死亡法

法國國會6月通過法案，為部分患有不治之症的成年人建立接受安樂死的權利。這項舉措受到法國天主教會強烈批評，譴責這項法案造成嚴重的「決裂」。

法國籍樞機主教、主教會議主席艾佛林（Jean-MarcAveline）15日表示：「捍衛尊嚴與生命價值是教宗傳遞訊息的核心。他會在法國如何表達這一點？我們拭目以待。」

● 總統大選

距離法國總統大選首輪投票僅剩7個月，這使得良十四世此次訪法格外受到關注，因為教宗很少在一個國家大選如此臨近時造訪。

此次訪問正值極右翼領袖雷朋（Marine Le Pen）所領導、主張反移民的國民聯盟（National Rally）將明年大選視為該黨迄今最有機會取得政權的時機。屆時總統馬克宏（Emmanuel Macron）將卸任。

● 歐洲的角色

良十四世此行將是自本篤十六世（Benedict XVI）於2008年9月造訪以來，天主教教宗對法國進行的首次國事訪問。

繼訪問西班牙之後，此行凸顯教宗有意與這些歷史上信仰天主教、但日益世俗化的歐洲國家交流。這些國家過去在他的前任教宗方濟各（Francis）任內很大程度上被忽視。

良十四世預計將發表多場演說，包括在聯合國教科文組織（UNESCO）以及法國東北部、靠近德國邊境的梅斯（Metz）發表談話。

他在梅斯的行程包含出席題為「追溯歐洲根源，促進和平與團結」的會議。

法國高等研究應用學院（Ecole Pratique des HautesEtudes）主任麥錫爾（Charles Mercier）表示，雖然教宗訪法期間不太可能點名任何政治人物，但他的訊息勢必具有政治影響力。

麥錫爾說：「教宗選擇捍衛歐洲一體化，就已經為他的訪問賦予政治方向。」