美軍再襲加勒比海疑涉毒船隻 4人遭擊斃

美軍今天宣布在加勒比海對一艘涉嫌從事毒品走私的船隻發動攻擊，造成船上4人死亡。

法新社和路透社報導，美軍南方司令部（SOUTHCOM）發布聲明指出：「確認過的情報顯示，這艘船參與毒品走私活動。」聲明並說，美軍這次行動「共擊斃4名毒品恐怖分子」，同時附上模糊的相關攻擊影片。

美國軍方去年9月展開「南方之矛」（SouthernSpear）行動。總統川普（Donald Trump）主張，華府基本上正與拉丁美洲境內的販毒集團處於戰爭狀態。

南方司令部今天宣布這項行動時，距離美軍上一次在加勒比海發動攻擊僅10天，當時有3人死亡。

根據法新社統計，美軍在加勒比海和東太平洋的行動，迄今已造成超過200人喪生。

川普政府尚未提出具體證據，證明這些遭打擊船隻確實參與毒品走私；法律專家及人權團體則表示，這些攻擊行動恐已構成法外處決。