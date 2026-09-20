兒少網路安全 澳總理會晤庫克籲科技巨頭合作

澳洲總理艾班尼斯今天在美國加州會晤蘋果前執行長庫克，會後表示，他正尋求大型科技公司支持澳洲加強兒童網路安全法規與人工智慧（AI）監管方面的作為。

法新社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）在蘋果（Apple）總部與庫克（Tim Cook）會面後指出，保護兒童免於網路危害方面，澳洲「單憑一己之力難以完成」。

艾班尼斯在社群媒體發文指出，他和庫克「探討了保護兒童免於網路傷害所做的努力，以及接下來的合作方向」。

他說：「我們正在制定更嚴格的規範，讓澳洲民眾在網路上更安全。」

「而現在，像蘋果這樣的大型科技企業也開始採取行動。」

庫克同樣在社群平台X發文表示，他與艾班尼斯分享了蘋果最新針對兒童網路安全的「強健且容易上手的控管機制」。

澳洲去年實施新法，禁止16歲以下兒少使用社群媒體平台，藉此避免線上霸凌「掠奪性演算法」的傷害，創下全球先河。

而本月公布的新草案，則要求臉書（Facebook）、TikTok、Instagram（IG）等熱門平台背後的業者承擔「關懷義務」，並賦予社群平台用戶「選擇退出」個人化演算法推薦的權利。

上個月公布的數據顯示，澳洲16歲以下兒少儘管受到禁令限制，使用Instagram和TikTok等社群應用程式的情形仍在增加。

新法草案將在與社群平台、產業組織與公民社會團體諮詢後，於今年稍晚送交國會審議。

艾班尼斯本週赴美出席聯合國大會，鑒於產業領袖先前對AI安全發出嚴重警訊，他也藉由這次訪美行程，呼籲各國對AI進行更嚴格的監管。

他表示，澳洲將於今年底前提出AI新標準。

艾班尼斯受訪時對澳洲廣播公司新聞網（ABC）表示：「風險在於，AI發展的方式可能導致人類不再能控制AI產出的內容。」

「我們該如何確保主導權掌握在人類手中，而不是讓科技來控制我們？」