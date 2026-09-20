巴舍萊退選聯合國秘書長 女性及拉美代表仍受關注

智利前總統巴舍萊（Michelle Bachelet）今天宣布退選，不再競逐聯合國秘書長一職。數週前的一項非正式投票中，她在8位候選人中排名倒數第2。

法新社報導，現年74歲的巴舍萊2006年贏得第一個總統任期時，成為智利第一位女性領袖。她今天在社群媒體發布的影片中表示：「我今天宣布不再繼續參選聯合國秘書長一職。」

她說：「有人或許認為，現在還不是像我這樣的人參選的時機，但我不後悔接受這項巨大挑戰。」

巴舍萊強調，她這次競逐聯合國最高職位，有助於激發外界在「下一任秘書長應該由拉丁美洲女性出任」的討論。

在遴選下任秘書長的非正式程序中，安全理事會15個會員國迄今舉行過3次投票，前兩輪由哥斯大黎加前副總統葛林斯潘（Rebeca Grynspan）居首；第3輪則由蓋亞那前外長羅德里格斯-伯基特（CarolynRodrigues-Birkett）排第一。

聯合國成立80年來，從未有女性出任秘書長，僅有一名拉丁美洲人擔任過這項職務：秘魯的裴瑞茲（Javier Perez de Cuellar），任期自1982年至1991年。

依據未成文但並非每次皆遵循的慣例，秘書長一職會在不同地理區域間輪替。這次預計輪至拉丁美洲人士接棒。

隨著巴舍萊退選，目前仍有4名女性與3名男性競逐聯合國秘書長一職，以接替現任秘書長、77歲葡萄牙籍的古特瑞斯（Antonio Guterres）。古特瑞斯將於12月31日結束第2個5年任期。