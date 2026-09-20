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荷蘭海牙極右翼示威爆衝突 警方逮捕24人
荷蘭鎮暴警察今天在海牙市中心一場集會上，與約500名極右翼抗議者發生衝突。這些抗議者高喊反猶太口號後，向警察投擲煙火及其他物品。
根據法新社記者在現場報導，在暴力衝突爆發、當局下令禁止預定的城市遊行後，警方使用警棍與出動警犬來驅散示威人群。
警方表示已逮捕24人，並部署水砲驅散暴徒，同時指出進一步調查仍在進行中。
荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）在社群媒體X上表示，抗議者故意尋求與警方發生衝突，並高喊「令人憎惡」的極右翼和反猶太口號。
荷蘭司法部長范維爾（David van Weel）也在X上回應表示，針對示威現場出現的「納粹禮、反猶太口號、對警方施暴，以及向鎮暴警察投擲煙火」等行為，「採取強硬行動非常重要」。
這場名為「我們就是人民」（We Are The People）的集會，旨在抗議政府政策，特別是針對移民政策。
抗議者原本計劃遊行穿過市區，但當他們聚集的公園爆發暴力衝突後，地方當局隨即禁止遊行，並下令驅散示威活動。
31歲的技工揚森（Thijs Jansen）告訴法新社：「我們正在失去我們的國家。我們真的因為大規模移民而失去我們的國家。」
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