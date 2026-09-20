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民主剛果伊波拉疫情嚴峻 醫護人員開始接種疫苗

中央社／ 布尼亞19日綜合外電報導

剛果民主共和國今天開始在布尼亞為醫護人員接種伊波拉病毒疫苗，布尼亞是這場史上擴散速度最快的伊波拉疫情的中心。當地省長表示，醫護人員暴露於病毒的風險特別高，且深度參與防疫工作。

美聯社報導，伊波拉（Ebola）防疫行動中的醫護人員及其他第一線工作者將優先接種Ervebo疫苗。在過去由另一種較常見病毒類型引發的伊波拉疫情中，這款疫苗證實有效。

不過，針對引發本次伊波拉疫情的邦迪布焦病毒株（Bundibugyo），目前尚無獲准使用的疫苗或治療方式，相關臨床試驗仍在進行。

衛生當局今天指出，本次疫苗接種行動將涵蓋伊圖里省（Ituri）的布尼亞（Bunia）及蒙布瓦魯（Mongbwalu）地區，這兩地都是疫情重災區。

這場在伊圖里省與北基伍省（North Kivu）展開的疫苗接種行動，預計於6至9個月內涵蓋2萬名第一線防疫人員。

根據政府資料，截至今天，民主剛果已紀錄7541起確診病例，其中有3639人病故，另有1823人康復。這波疫情集中在伊圖里省，是民主剛果過去17次伊波拉疫情中最致命的1次。

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