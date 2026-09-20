川普宣布與丹麥、格陵蘭達協議 美國永久管控格陵蘭安全

美國總統川普十八日在自創社媒真實社群發文宣布，已與丹麥和丹麥自治領地格陵蘭達成協議，讓美國對格陵蘭安全及其他所有需求，擁有「永久控制權」，且美國不必為此支付費用；美國將立即著手在格陵蘭的合適區域展開軍事部署。該協議引發美丹是否將共管格陵蘭的爭議。

川普寫道，在他指示下，美國與丹麥及格陵蘭的代表合作，確保美國永遠能在格陵蘭採取一切必要行動，維護格陵蘭及美國安全；今後美國任何對手若未取得美方明確的書面准許，就永遠不得在格陵蘭設基地、維持軍事存在或進行「敏感」的投資。

一位美國國務院官員直言，該協議確保中國大陸和俄羅斯無法在格陵蘭設基地，也無法派軍隊到格陵蘭，並藉由必要的機制防止中俄投資當地敏感產業。

川普還寫道，協議「永久有效、無限期」，且近一百多年歷任美國總統明明眾所周知格陵蘭的戰略重要性，卻「沒有一個」對此採取行動；他也以自己成為可一勞永逸地解決這項重大問題的美國總統為榮。

川普提到，美國將與格陵蘭人民合作開發建設；這項安排對美丹格三方與所有盟友都是「很棒」的方案，期待三方合作，為這片廣袤且具高度戰略重要性的土地創造美好未來。

川普最後寫道，美國將「全力保護」格陵蘭，且這對美國是夢想成真，也是非常重要、具歷史性且特別的事。對此，格陵蘭及丹麥總理辦公室說，預計本周紐約聯大期間和美國簽署相關協議，該協議旨在強化北極與北大西洋地區的安全。

丹麥總理佛瑞德里克森和格陵蘭總理尼爾森十九日聲明強調，該協議和川普自第一任起，多次公開表明想要美國以各種手段取得格陵蘭的目標相去甚遠；該協議也「不會」損害或割讓格陵蘭主權。

佛瑞德里克森指稱，該協議「承認丹麥主權與領土完整，和格陵蘭人民的自決權；對北約及歐洲都有利」。