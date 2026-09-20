聽新聞
0:00 / 0:00

川普宣布與丹麥、格陵蘭達協議 美國永久管控格陵蘭安全

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
美國、丹麥與格陵蘭三方宣布，達成一項格陵蘭相關協議。圖為美國總統川普（左）2025年6月在荷蘭海牙出席北約峰會拍大合照時，和丹麥總理佛瑞德里克森（右）擦身而過。美聯社
美國、丹麥與格陵蘭三方宣布，達成一項格陵蘭相關協議。圖為美國總統川普（左）2025年6月在荷蘭海牙出席北約峰會拍大合照時，和丹麥總理佛瑞德里克森（右）擦身而過。美聯社

美國總統川普十八日在自創社媒真實社群發文宣布，已與丹麥和丹麥自治領地格陵蘭達成協議，讓美國對格陵蘭安全及其他所有需求，擁有「永久控制權」，且美國不必為此支付費用；美國將立即著手在格陵蘭的合適區域展開軍事部署。該協議引發美丹是否將共管格陵蘭的爭議。

川普寫道，在他指示下，美國與丹麥及格陵蘭的代表合作，確保美國永遠能在格陵蘭採取一切必要行動，維護格陵蘭及美國安全；今後美國任何對手若未取得美方明確的書面准許，就永遠不得在格陵蘭設基地、維持軍事存在或進行「敏感」的投資。

一位美國國務院官員直言，該協議確保中國大陸和俄羅斯無法在格陵蘭設基地，也無法派軍隊到格陵蘭，並藉由必要的機制防止中俄投資當地敏感產業。

川普還寫道，協議「永久有效、無限期」，且近一百多年歷任美國總統明明眾所周知格陵蘭的戰略重要性，卻「沒有一個」對此採取行動；他也以自己成為可一勞永逸地解決這項重大問題的美國總統為榮。

川普提到，美國將與格陵蘭人民合作開發建設；這項安排對美丹格三方與所有盟友都是「很棒」的方案，期待三方合作，為這片廣袤且具高度戰略重要性的土地創造美好未來。

川普最後寫道，美國將「全力保護」格陵蘭，且這對美國是夢想成真，也是非常重要、具歷史性且特別的事。對此，格陵蘭及丹麥總理辦公室說，預計本周紐約聯大期間和美國簽署相關協議，該協議旨在強化北極與北大西洋地區的安全。

丹麥總理佛瑞德里克森和格陵蘭總理尼爾森十九日聲明強調，該協議和川普自第一任起，多次公開表明想要美國以各種手段取得格陵蘭的目標相去甚遠；該協議也「不會」損害或割讓格陵蘭主權

佛瑞德里克森指稱，該協議「承認丹麥主權與領土完整，和格陵蘭人民的自決權；對北約及歐洲都有利」。

格陵蘭 川普 丹麥 主權 中俄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普宣布達成格陵蘭協議！美「永久」掌控安全 丹麥總理回應了

川普稱與丹麥達成協議 美國將取得格陵蘭安全控制權

美伊戰爭揭牌時刻？ 川普：將做重大決定

美中台博弈／美從第一島鏈向後撤 恐失信亞太

相關新聞

大陸打造新艦 「恐是無人潛艇母艦」

美國戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）近日發布報告指出，中國可能正建造全球第一艘無人潛艇母艦。這艘母艦可能使中國能將無人水下載具（ＵＵＶ）部署到距離本土更遠地方，或作為海軍特遣部隊一環來部署無人水下載具。

港媒披露 川普對台軍售擬拖至11、12月

香港南華早報十九日引述消息人士報導，美國總統川普正考慮將大規模的對台軍售延至十一月深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議後，甚至十二月佛羅里達州廿國集團（G20）峰會後宣布。

川習夫婦將上演「外交雙人約會」

對於中國大陸國家主席習近平本周訪美，美國總統川普十八日在白宮橢圓辦公室說，「我們會有非常好的會議」，美中關係進展良好，「將達成許多不同的協議」。他不忘重申，「習主席和我關係很好」。

川普宣布與丹麥、格陵蘭達協議 美國永久管控格陵蘭安全

美國總統川普十八日在自創社媒真實社群發文宣布，已與丹麥和丹麥自治領地格陵蘭達成協議，讓美國對格陵蘭安全及其他所有需求，擁有「永久控制權」，且美國不必為此支付費用；美國將立即著手在格陵蘭的合適區域展開軍事部署。該協議引發美丹是否將共管格陵蘭的爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。