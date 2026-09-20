川習夫婦將上演「外交雙人約會」

對於中國大陸國家主席習近平本周訪美，美國總統川普十八日在白宮橢圓辦公室說，「我們會有非常好的會議」，美中關係進展良好，「將達成許多不同的協議」。他不忘重申，「習主席和我關係很好」。

若本周華府「川習會」成真，將是今年第二次川習會，也是習近平相隔十一年再度國是訪美。白宮副新聞秘書凱利十八日表示，川普廿三日將在華府近郊的安德魯聯合基地親迎習近平夫婦；廿四日是此行的重頭戲川習會及國宴；由於適逢美國建國二五○周年，美中一行人廿五日將參觀華府國家檔案局看美國開國的重要文獻。接著，習近平夫婦就赴安德魯聯合基地搭機返陸。

香港南華早報十九日報導，幾位美國高官十八日晚間在簡報會形容，這次圍繞川普夫婦及習近平夫婦的國是訪問，是美中「外交的四人約會」；隆重儀式與華麗排場的背後，則是極力的談判和討價還價。

大陸官方尚未確認訪問時間，但大陸商務部昨宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰昨日起率團赴美與美方舉行經貿磋商，而美國財政部長貝森特早前已證實，本周末將與何立峰舉行會談。路透引述消息報導，雙方將討論人工智慧（ＡＩ）、貿易、稀土及其他經濟議題。

另外，美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾十八日在公開信呼籲川普，川習會時應採取強硬立場，直接拒絕中國反對美國對台軍售，或反對美國與亞洲盟友進行安全合作的要求，並警告中國不得暗助伊朗。

路透十八日報導說，這封公開信反映出華府對中鷹派的疑慮；他們擔憂川普恐在本周川習會做出太多讓步，也擔憂美國對台灣的支持弱化。

穆勒納爾寫道，中國仍是美國最主要的外國對手和最大的外部威脅，故川普政府應加強管制，提防中國取得美國先進的人工智慧（ＡＩ）技術和美國及盟友的半導體製造技術。

穆勒納爾還寫道，川普政府應繼續施壓北京，要求釋放被關押的美國公民，並指控中國拘留美國公民旨在遂行「人質外交」。