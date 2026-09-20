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川普宣布達協議 美永久控制格陵蘭安全

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

美國總統川普18日在自創社媒Truth Social發文宣布，美國已與丹麥及丹麥自治領地格陵蘭達成協議，將永久控制格陵蘭安全及其他一切需求，擴大了美方在這座北極島嶼的影響力，也讓一場長期的外交紛爭暫時告一段落。

川普表示，在他的指示下，美方與丹麥及格陵蘭代表合作，確保美國永遠有充分能力在格陵蘭採取一切必要行動，維護格陵蘭及美國安全。從現在起，任何美國對手若未取得美方明確書面批准，永遠不得在格陵蘭設立基地、部署軍事力量或進行敏感投資。

他稱，這項協議「永久有效、無限期」，並指出100多年來歷任總統都知道格陵蘭的戰略重要性，卻沒有人能對此採取行動。

川普還宣布，美國將立即著手在格陵蘭合適地區部署大規模軍事力量，並與格陵蘭人民合作開發與建設。他說，這項安排對美國、丹麥、格陵蘭及所有盟友都是「很棒的方案」，並期待與丹麥及格陵蘭合作，「為這片廣大且具有高度戰略重要性的土地創造美好未來」。

丹麥總理佛瑞德里克森表示，這項協議「承認丹麥王國的主權與領土完整，以及格陵蘭人民的自決權」，強調這項協議與川普公開表示希望「美國取得格陵蘭」的目標相去甚遠。

格陵蘭 丹麥 川普 美國

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