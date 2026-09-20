習近平周三訪美 川普重申兩國關係良好：將達成許多協議

美國總統川普18日表示，中國大陸國家主席習近平將於本周訪問華府，雙方將達成許多協議。川普也重申，美中關係進展良好。繼5月北京峰會後，這將是兩人今年第二度會面，也是習近平自2015年以來首度赴美進行國是訪問。

川普18日下午在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪，被問及習近平訪美相關議題表示，「我們會有非常好的會議」，美中關係進展良好，「我們將達成許多不同的協議」。他還提及，有人說中國對美國進行間諜活動，但他都回說，「我們也對他們進行間諜活動」。

據規劃，習近平將在美東時間23日下午飛抵華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），24日是此行重頭戲川習會及國宴。由於適逢美國建國250周年，美中一行人25日將參觀華府國家檔案館看美國開國重要文獻。接著，習近平夫婦就赴安德魯聯合基地搭機返回中國。

外界預期川普和習近平將討論關稅、貿易、美伊戰爭、人工智慧（AI）及台灣等議題。川普19日在空軍一號上告訴記者，「我會和他討論幾乎所有事情」。

但專家表示，美中領導人更可能只是延續目前相對緩和的局面，不太可能取得任何具體成果。布魯金斯學會研究員席恩（Jonathan Czin）說：「我並不期待這次會談有太多成果。」「從很多方面來看，這次會談將重演川普5月訪問北京的情況，當時焦點主要放在兩國領導人良好的表面互動。」

隨著AI引發的疑慮成為全球關注議題，雙方是否同意在AI監管方面合作，或放緩AI發展速度，料將成為討論重點。但北京大學教授王棟表示，任何大型協議「目前在政治上都難以達成」，因為美中都擔心自己會在AI主導權競賽中處於落後。

伊朗問題也將成討論議題。川普近期態度則淡化有關中國實體向伊朗提供衛星影像、協助伊朗攻擊美軍位於約旦基地的報導。他表示，習近平「表現得相當合理」，「我們也在監視他們」。

在關稅、農產品採購，以及部分出口管制方面，美中則有取得進展的空間。

一如過去多次情況，川普似乎比起會談本身實質內容，更在意峰會如何展現盛大排場。曾於美國前總統拜登政府任內擔任副國務卿的亞洲集團董事長的坎伯（Kurt Campbell）表示：「這與其說是一場峰會，不如說是一場表演。為了讓大眾觀看而精心設計。」