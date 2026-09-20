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為中美元首會晤做準備 貝森特、何立峰先磋商經貿

經濟日報／ 記者陳湘瑾、國際中心／綜合報導

大陸商務部昨（19）日以「答記者問」形式公告，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於昨日至23日率團赴美國與美方舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首重要共識為引領，就彼此關心經貿問題開展磋商。

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平即將於美國會晤，外媒報導，美國財政部長貝森特將與何立峰會晤。路透引述知情人士報導，貝森特計劃在紐約與何立峰會晤，討論人工智慧、貿易、稀土及其他經濟議題。貝森特透露，他將於何立峰會面中，為中美元首會晤做準備。

此一訊息在大陸商務部昨天宣布的行程獲得印證。而由公布日程看，這項磋商將為時數天，一直談到習近平抵達美國前夕。

路透早前報導中稱，有關此次會晤細節仍然不多，據貝森特的聲明，預計雙方將討論開放權重和封閉權重AI模型，「美國仍然是AI領域領導者。我們願意就避免共同風險，以及避免兩國體系分化展開討論」。

此外，美國和中國大陸傳出正在討論一項降低或取消大陸對美國液化天然氣（LNG）關稅的方案，這會是一套能源和農業廣泛協議的一環，可能在中國大陸國家主席習近平本周訪問華盛頓時公布。

路透報導，兩名聽取相關討論情況簡報的人士透露，美中在協商減免美國LNG出口關稅同時，也在磋商一套更廣泛的框架，包含美中雙方將各自削減涉及約300億美元商品的關稅。

中國於2025年2月對美國LNG加徵15%關稅，以報復美國總統川普對中國商品加徵關稅。

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