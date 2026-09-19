快訊

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成萬華街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

SUPER教師獎往例都出席…教長鄭英耀罕見缺席 改赴防衛韌性論壇

聽新聞
0:00 / 0:00

疑不滿前首相納吉獲特赦 大馬執政聯盟領袖辭交長

中央社／ 吉隆坡19日綜合外電報導

馬來西亞宣布有條件特赦因涉貪入監服刑的前首相納吉後，執政聯盟最大黨、民主行動黨（DAP）秘書長陸兆福今天表示已向首相安華請辭交通部長，對當局特赦納吉一事做出回應。

馬來西亞特赦局昨天宣布，國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）批准納吉（Najib Razak）有條件特赦，准許他以居家服刑方式服完剩餘刑期，直到2028年8月23日為止，條件是須繳納罰款馬幣5000萬令吉（約新台幣3億8900萬元）。但納吉須遵守各項規定，否則將返回監獄服完剩餘刑期。

陸兆福發布聲明說：「我已向首相請辭交通部長一職。然而，這個辭呈僅涉及我身為內閣一員的身分。」

他補充說，DAP其他內閣成員將留任，「以確保政治穩定依然受到保障」。

納吉涉及馬來西亞主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）數十億美元醜聞，在兩件不同的貪腐案中遭定罪。他自2022年起入獄服刑。他堅稱自己無罪。

2024年，由前國家元首主持的特赦委員會將他原本12年的刑期減半。

據報導，DAP頗受少數族裔和進步派選民歡迎，但因政府處理貪腐案、種族和宗教議題引發民怨，以及該黨改革承諾遭質疑，導致近來支持度持續下滑。

由安華率領的大馬執政聯盟包含DAP和納吉所屬的巫統（UMNO）。聯盟內部近日對政府應對貪腐議題的方式日益分歧。

馬來西亞 特赦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

納吉獲特赦居家服刑 大馬首相安華：不代表向貪腐妥協

陸記者黃雪琴5年刑滿 人權組織擔心無真正自由

NBA／不滿職業生涯受牽連 蓋里納利怒批雷納德罰太輕：吐回5千萬美元

參院拒確認聽證 川普撤下施羅耶ICE局長提名

相關新聞

古巴電網又癱瘓全國陷入漆黑 數百萬人無電可用

古巴電網今天全面癱瘓，全國再陷入一片漆黑，使數百萬民眾飽受停電之苦；此時正值美國持續施壓這個加勒比海最大島國，讓石油無法...

愛沙尼亞：俄軍對烏戰損連3週破萬人 高於新徵兵力

愛沙尼亞國防軍情報中心表示，俄羅斯在對烏克蘭戰爭中的人員損失已連續第3週超過1萬人，且已高於新徵兵力，顯示戰損壓力持續升...

高市早苗內閣改組後支持率升至59% 睽違3個月回升

日本高市早苗內閣改組17日正式上路。讀賣新聞社於17日至18日進行緊急全國民意調查，結果顯示，高市內閣支持率為59%，較...

川普下週出席聯大總辯論 將見委內瑞拉臨時總統

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）今天表示，美國總統川普出席下週在紐約登場的聯合國大會（UNGA）總辯論時，...

巴基斯坦警察總部爆槍戰 增至31死逾百傷

巴基斯坦一名高級警官今天告訴法新社，巴基斯坦北部一處警察總部發生爆炸與槍擊事件，死亡人數已增至至少31人，其中包括16名...

俄國會大選當權派篤定勝選 普亭用投票率幫侵烏背書

俄羅斯國會選舉18日登場，投票為期三天，這是2022年入侵烏克蘭後首次進行國會改選。在反對派遭壓制、批評戰爭聲音受限下，總統普亭所屬政黨幾乎篤定勝選。外界關注選舉結果能否反映俄羅斯民眾對戰事及政策的支持程度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。