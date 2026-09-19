疑不滿前首相納吉獲特赦 大馬執政聯盟領袖辭交長

馬來西亞宣布有條件特赦因涉貪入監服刑的前首相納吉後，執政聯盟最大黨、民主行動黨（DAP）秘書長陸兆福今天表示已向首相安華請辭交通部長，對當局特赦納吉一事做出回應。

馬來西亞特赦局昨天宣布，國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）批准納吉（Najib Razak）有條件特赦，准許他以居家服刑方式服完剩餘刑期，直到2028年8月23日為止，條件是須繳納罰款馬幣5000萬令吉（約新台幣3億8900萬元）。但納吉須遵守各項規定，否則將返回監獄服完剩餘刑期。

陸兆福發布聲明說：「我已向首相請辭交通部長一職。然而，這個辭呈僅涉及我身為內閣一員的身分。」

他補充說，DAP其他內閣成員將留任，「以確保政治穩定依然受到保障」。

納吉涉及馬來西亞主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）數十億美元醜聞，在兩件不同的貪腐案中遭定罪。他自2022年起入獄服刑。他堅稱自己無罪。

2024年，由前國家元首主持的特赦委員會將他原本12年的刑期減半。

據報導，DAP頗受少數族裔和進步派選民歡迎，但因政府處理貪腐案、種族和宗教議題引發民怨，以及該黨改革承諾遭質疑，導致近來支持度持續下滑。

由安華率領的大馬執政聯盟包含DAP和納吉所屬的巫統（UMNO）。聯盟內部近日對政府應對貪腐議題的方式日益分歧。