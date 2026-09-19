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古巴電網又癱瘓全國陷入漆黑 數百萬人無電可用
古巴電網今天全面癱瘓，全國再陷入一片漆黑，使數百萬民眾飽受停電之苦；此時正值美國持續施壓這個加勒比海最大島國，讓石油無法順利進口到當地。
路透社報導，古巴當局指出，電網癱瘓是因國內中部地區高壓輸電線路在當地時間下午2時左右發生故障所引起。
古巴電網營運單位的官員艾斯特拉達（FelixEstrada）說道：「目前已啟動相關流程，開始逐步恢復系統運作。」
到了傍晚時分，古巴首都哈瓦那只有少數街區恢復供電，主要集中於醫院周邊，但在烏雲密布、下著雨的天氣中，大部分市區依然一片黑暗。
多年以來，古巴老舊的電力系統一直因為燃料短缺和基礎設施破敗而備受考驗。
美國1月祭出石油禁運措施後，古巴電網癱瘓狀況更為頻繁，今年已經發生多次全國大規模停電。
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