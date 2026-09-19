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高市早苗內閣改組後支持率升至59% 睽違3個月回升

中央社／ 東京19日專電
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

日本高市早苗內閣改組17日正式上路。讀賣新聞社於17日至18日進行緊急全國民意調查，結果顯示，高市內閣支持率為59%，較8月21日至23日的前次調查上升3個百分點，睽違3個月回升；不支持率則下降2個百分點至30%。

讀賣新聞報導，對於這次內閣改組及自民黨高層人事安排，有52%的受訪者表示肯定，高於不肯定的34%。其中，自民黨支持者的肯定比例達75%，反對黨支持者及無黨派選民則分別為42%和37%。主要閣員獲得留任，被認為是支持率上升的原因之一。

支持高市內閣的理由，30%的受訪者表示「沒有其他更合適的人選」，為占比最高的選項；不支持內閣的理由則以「無法信任首相」居首，占29%。

過去採取閣外合作的日本維新會，這次由前幹事長中司宏出任規制改革大臣，正式加入內閣。調查顯示，59%的受訪者肯定起用維新會人士擔任大臣，29%表示不肯定。

近年日本內閣改組後，支持率多半持平或下滑。安倍晉三政府在2016年、2018年及2019年進行內閣改組，以及岸田文雄政府在2022年和2023年改組後，支持率均未明顯上升。這次是自安倍政府2017年8月改組內閣以來，再度出現改組後支持率上升的情況。

讀賣新聞社7月民調顯示，高市內閣支持率跌至57%，創下去年10月內閣成立以來新低。

至於高市應繼續執政多久，43%的受訪者希望她做到自民黨總裁任期於2027年9月屆滿，40%希望她盡可能長期執政，另有13%希望立即更換首相。

政黨支持率方面，自民黨為35%，較前次調查上升1個百分點；日本維新會由2%上升至4%。反對黨中以參政黨的5%居首，國民民主黨以4%居次。

由退出中道改革聯合的前立憲民主黨籍眾議員於17日成立的新黨「民主改革會」，由於支持率未達0.5%，依照讀賣新聞社的統計方式，支持率標示為0%。

高市早苗 內閣

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